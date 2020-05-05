Киеву следует учитывать и минимизировать определенные риски, возникшие в связи с утверждением нового состава делегации Украины в ТКГ – мнение

Логика утверждения состава делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию на востоке Украины понятна, однако следует продумать минимизацию рисков прямого контакта украинских чиновников с представителями сепаратистских организаций, считает глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

"Понятна логика таких действий, (президент Украины Владимир – ИФ-У) Зеленский не хочет ждать, он не удовлетворен медленными темпами переговорного процесса, в том числе в Минске в составе ТКГ, он хочет, чтобы переговорный процесс шел быстрее и был более результативным. Он хочет придать импульс переговорам", - сказал Фесенко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

По его словам, привлечение в состав переговорной группы членов правительства и депутатов направлено на то, чтобы придать переговорному процессу в Минске новый толчок.

Однако, как отметил политолог, для получения надлежащего эффекта необходимо повышение статуса и других переговорщиков – со стороны России, о чем ранее говорил Зеленский.

Фесенко выразил надежду на то, что эта идея сработает в пользу Украины, однако подчеркнул необходимость учитывать ряд рисков.

"Что надо иметь в виду? Ключевые решения в переговорном процессе принимаются в "нормандском формате", не в Минске, не в ТКГ. И вряд ли эта ситуация поменяется. И второй важный момент – я немножко с опасением отношусь к привлечению к переговорам депутатов. Это может усложнить и даже добавить конфликтности переговорам", - выразил мнение политолог.

При этом Фесенко отметил, что он не замечал "политиканства и повышенной конфликтности" со стороны украинских депутатов, которые включены в новый состав украинской делегации.

"А вот кого включат россияне? Депутаты от Госдумы… они могут просто отвлекать сам переговорный процесс на сугубо политические дискуссии", - выразил мнение политолог.

"Мое предположение, что сама инициатива должна легализовать возможное присутствие в составе делегации высокопоставленных российских чиновников", - сказал он.

При этом политолог отметил, что, скорее всего, переговорная линия между главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком и замглавы Администрации президента РФ Дмитрием Козаком сохранится.

Также Фесенко добавил, что пока ему сложно спрогнозировать, кто будет представлен с российской стороны по линии правительства.

Политолог назвал одним из главных рисков в данном вопросе возможность прямой коммуникации украинских чиновников с представителями сепаратистских организаций.

"С нашей стороны в составе переговорной делегации будут официальные чиновники, но в качестве наблюдателей в Минске присутствуют представители двух сепаратистских республик… Почему украинскую делегацию возглавляли не официальные лица, не имевшие официального статуса в украинской власти? Именно для того, чтобы не было даже иллюзии прямых переговоров с представителями сепаратистских республик. А сейчас такой риск появляется", - пояснил Фесенко.

Таким образом, как отметил он, сама ситуация неоднозначна.

"Необходимо думать над тем, каким образом минимизировать риски, связанные с тем, что российская сторона будет заявлять, что Украина приступает к прямым переговорам с сепаратистами в составе ТКГ, и если, допустим, статусный состав российской делегации не изменится, а украинской – усилится, тогда будет явный перекос… надо думать над тем, как минимизировать риски любых подозрений о прямых переговорах с официальными лицами ОРДЛО", - подытожил он.