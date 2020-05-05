Внеочередное заседание ВР по инициативе оппозиции состоится в четверг

Внеочередное заседание Верховной Рады, созванное по инициативе 157 народных депутатов, представителей фракций "Европейская солидарность", ВО "Батькивщина", "Голос", "Оппозиционная платформа - За жизнь" и членов депутатских групп "За будущее" и "Доверие" при поддержке четырех парламентариев от "Слуги народа", состоится в четверг, сообщил народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

"В четверг, 7 мая, состоится внеочередное заседание Рады по требованию 157 депутатов. Инициатором является фракция "Европейская солидарность". Повестка дня - законопроекты №3376 и №3380 о социальной защите медиков, в том числе об их обязательном государственном страховании на случай заражения или смерти от COVID-19. Впервые сессия состоится по требованию оппозиции (из 157 подписей только четыре – "Слуги)", - написал Гончаренко во вторник в своей канале в Telegram.