"Евросолидарность" инициирует внеочередное заседание Рады, депутаты намерены рассмотреть законопроект о страховании медиков

Фракция "Европейская солидарность" в Верховной Раде инициирует проведение внеочередного пленарного заседания парламента на текущей неделе, необходимые подписи народных депутатов для ее проведения собраны, заявляет сопредседатель фракции, пятый президент Украины Петр Порошенко.

"Собрано 157 подписей народных депутатов, которые требуют созыва внеочередной сессии… Сейчас я иду в Верховную Раду, будет встреча с руководством Верховной Рады, техническая работа будет сделана для соответствующей регистрации, включается в соответствии с законодательством и Конституцией 72 часа, в течение которых должна быть созвана внеочередная сессия", - сказал Порошенко журналистам во вторник в Киеве.

Он сообщил, что народные депутаты предлагают в повестку дня внеочередного заседания, которое должно состояться на этой неделе, включить законопроект о страховании медиков.

"Врачей должны страховать также, как солдат на фронте, и в случае, если врач заболел, выполняя свои служебные обязанности, то страховая сумма составляет не меньше 200 тыс. грн, а если, не дай бог, будет смертельный случай среди врачей, то семья врачей должна получить не меньше 1,5 млн грн", - сказал Порошенко.