Политика

08:20 05.05.2020

Администрация США предупредила о возможном вмешательстве России в президентские выборы 2020 года

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Министерство внутренней безопасности США разослало американским штатам меморандум, в котором предупреждает, что Россия может попытаться вмешаться в предстоящие в текущем году президентские выборы, указав на возможные методы вмешательства, сообщило агентство Associated Press.

В меморандуме, озаглавленном "Возможная российская тактика в преддверии выборов в США 2020 года", имеющемся в распоряжении агентства, подчеркивается, что чиновники администрации Трампа продолжают бить тревогу по поводу "перспектив будущего вмешательства" России в американскую политику.

Документ предупреждает о восьми возможных методах российского вмешательства, называя их "высокими" и "умеренными" угрозами.

Среди "высоких" угроз - возможность того, что Россия может взломать и похитить информацию, "как это было в ходе кампании 2016 года", когда электронные письма предвыборного штаба кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон "были украдены российскими военными хакерами и опубликованы WikiLeaks".

К другим угрозам "высокой" степени министерство отнесло то, что Россия, по его мнению, может использовать "контролируемое государством медиа-оружие для распространения материалов среди целевой аудитории", а также экономические и деловые рычаги для влияния на политические круги в США для продвижения российских интересов и воздействия на американское общественное мнение.

"Умеренные" угрозы включают манипулирование избирательной инфраструктурой, такой, как базы данных избирателей и системы подсчета голосов, а также предоставление финансовой поддержки американским политическим кандидатам или кампаниям.

В меморандуме не называются конкретные кандидаты, которых Москва может поддержать.

Теги: #сша #россия #выборы #вмешательство
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