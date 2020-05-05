Политика

01:16 05.05.2020

Замглавы ОП: Нам тоже не нравится, когда "Эпицентр" нарушает закон, но полиция реагирует и они платят штрафы

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Замглавы ОП: Нам тоже не нравится, когда "Эпицентр" нарушает закон, но полиция реагирует и они платят штрафы

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко отмечает, что все торговые сети и компании должны выполнять постановления Кабинета министров об ограничительных мерах в условиях карантина, а за нарушения составляются административные протоколы и платятся штрафы, как в случае с компанией "Эпицентр К".

"Эпицентр" работал в соответствии с постановлением Кабинета министров. Они нарушали во многих случаях и продавали не только те товары, которые есть в постановлении Кабмина. За это на них практически ежедневно составлялись и составляются административные протоколы за нарушения, и они платят штрафы", - рассказал он в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV в понедельник вечером.

Тимошенко указал, что если уже будет "преувеличение этих нарушений", то Министерство внутренних дел будет с этим разбираться "уже в каком-то другом порядке, а не только просто штрафами". "Нам тоже это не нравится. Если есть постановление Кабмина, разрешено торговать только этим товаром, то только им и нужно торговать", - подчеркнул он.

При этом Тимошенко отметил, что работает не только "Эпицентр", а и некоторые другие большие торговые магазины. "В каком состоянии они, есть ли на них административные протоколы или их нет – я не могу вам сейчас сказать. Но это не только кейс "Эпицентра", работают и другие магазины. И нельзя сказать, что "Эпицентр" вообще по всей стране так работал. Некоторые их магазины делали такое, и к ним приезжала полиция", - пояснил он.

Теги: #тимошенко #эпицентр #украина #штрафы
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