Мэры не исключают, что пойдут на выборы как проект представителей местного самоуправления

Мэры городов и руководители органов местного самоуправления не исключают возможного участия в местных выборах в октябре 2020 года как единый политический проект, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"Много местных, локальных партий, которые находятся по разным регионам. Многие из этих партий возглавляют лидеры местных общин, мэры городов. Эти партии сейчас работают в системе местного самоуправления, они не являются большими. Не секрет, что в парламенте сейчас идут разговоры чтобы ограничить участие них маленьких партий в местных выборах и чтобы все те представители небольших партий, мэры пошли баллотироваться от тех сил, которые сегодня представлены в парламенте. В этом направлении мэры волнуются и не исключают, что в данной ситуации (…) они могут быть презентованы в качестве представителей местного самоуправления", - заявил Кличко в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.