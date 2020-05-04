Политика

23:33 04.05.2020

Нарушавшие карантин депутаты должны понести ответственность

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Нарушавшие карантин депутаты должны понести ответственность

 Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что депутаты, нарушившие правила карантина, должны нести ответственность не только финансовую, но и политическую.

"Если есть нарушения закона, несмотря на то, кто является собственником или был собственником, кто был посетителем. Тут закон должен быть одним для всех и если эти факты есть, а мы видим, глаза не обманешь, то я думаю, что надо нести ответственность и моральную, и политическую, и финансовую…, как это предусмотрено законом"- сказал Разумков в понедельник вечером в эфире телеканала "Украина-24".

Как сообщалось, 27 апреля журналисты Bihus.Info обнародовали сюжет о том, что ресторан "Велюр" на ул. Льва Толстого в Киеве, входящий в сеть ресторанов "Наша карта", которую связывают с  народным депутатом из фракции "Слуга народа" Николаем Тищенко (на сайте сети указано, что Тищенко является президентом группы компаний "Наша карта" – ИФ), продолжает работать и принимать посетителей, несмотря на введенные в стране карантинные ограничения.

Тищенко заявил, что "Велюр" готов заплатить штраф, если ресторан действительно нарушил закон.

 

Ес-мж

Теги: #карантин #ответственность #украина #нардепы
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