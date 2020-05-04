Общество имеет право задавать вопросы по таким делам, как экс-нардепа Черновол, но в рамках диалога, и не мешать правосудию, считает Ермак

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак подчеркивает, что гражданское общество имеет право задавать власти вопросы по таким уголовным делам, как в случае с экс-народным депутатом Татьяной Черновол, но это должно происходить в рамках диалога и обсуждения, и не мешать правосудию.

"В ближайшее время, при содействии Офиса президента, начнет работать общественный совет, который будет состоять из настоящих героев войны на Донбассе, активистов, авторитетных людей, которые являются такой совестью нашей нации. И все такие дела, как в отношении госпожи Черновол, будут, в том числе, выноситься на общественное обсуждение этого совета", - сказал он в ходе онлайн-дискуссии "Пандемия, реформа, война и мир: взгляд из Украинского Белого Дома", организованной Atlantic Council в понедельник.

Ермак убежден, что общество имеет право задавать подобные вопросы, но, не мешая правосудию, путем общественного диалога, и без использования любых политических мотивов.