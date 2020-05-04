Политика

22:29 04.05.2020

Предпосылок для досрочных выборов в Раду нет - Разумков

1 мин читать
Предпосылок для досрочных выборов в Раду нет - Разумков

Для досрочных парламентских выборов нет предпосылок, заявляет председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"По состоянию на сегодня нет ни одной предпосылки, чтобы досрочные парламентские выборы состоялись. Есть коалиция, или в данном случае фракция, которая действует на правах коалиции – монобольшинство "Слуга народа". Есть срок – год, так называемого, иммунитета для Верховной Рады Украины" - сказал Разумков в понедельник вечером в эфире телеканала "Украина-24".

Спикер подчеркнул, что перечень оснований, исходя из которых президент может рас пустить Верховную Раду, четко выписан в Конституции и нет  ни одной позиции, которая бы отвечала этим требованиям.

Теги: #разумков #украина #парламент #досрочные_выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:04 04.05.2020
Зеленский подписал указ о военной службе сотрудниками СБУ

Зеленский подписал указ о военной службе сотрудниками СБУ

22:33 04.05.2020
Общество имеет право задавать вопросы по таким делам, как экс-нардепа Черновол, но в рамках диалога, и не мешать правосудию, считает Ермак

Общество имеет право задавать вопросы по таким делам, как экс-нардепа Черновол, но в рамках диалога, и не мешать правосудию, считает Ермак

22:26 04.05.2020
Ермак: санкции ЕС и США против РФ должны существовать до полного возвращения Украине всех территорий, включая Крым

Ермак: санкции ЕС и США против РФ должны существовать до полного возвращения Украине всех территорий, включая Крым

21:29 04.05.2020
Внеочередное заседание Рады скорее всего инициируют депутаты и оно планируется на 12 мая - Разумков

Внеочередное заседание Рады скорее всего инициируют депутаты и оно планируется на 12 мая - Разумков

11:41 04.05.2020
Законодательство, нарушающее независимость антикоррупционных органов Украины, угрожает реформам и поддержке международного сообщества - послы G7

Законодательство, нарушающее независимость антикоррупционных органов Украины, угрожает реформам и поддержке международного сообщества - послы G7

10:46 03.05.2020
В ВСУ коронавирусом COVID-19 инфицированы  49 человек - командование Медсил

В ВСУ коронавирусом COVID-19 инфицированы  49 человек - командование Медсил

10:28 03.05.2020
В Киеве количество инфицированных COVID-19 выросло на 17 человек и достигнло 1511 – Кличко

В Киеве количество инфицированных COVID-19 выросло на 17 человек и достигнло 1511 – Кличко

10:13 03.05.2020
В большинстве областей Украины в воскресенье ожидается ухудшение погодных условий – ГСЧС

В большинстве областей Украины в воскресенье ожидается ухудшение погодных условий – ГСЧС

09:30 03.05.2020
На Закарпатье украинские и румынские пограничники изъяли 11,5 тыс. пачек сигарет

На Закарпатье украинские и румынские пограничники изъяли 11,5 тыс. пачек сигарет

08:50 03.05.2020
3 мая днем в Киеве ожидается гроза – КГГА

3 мая днем в Киеве ожидается гроза – КГГА

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

РФ ЕРМАК САНКЦИИ ЕС США УКРАИНА

Ермак: санкции ЕС и США против РФ должны существовать до полного возвращения Украине всех территорий, включая Крым

НОРМАНДСКИЙ ФОРМАТ ГЕРМАНИЯ МИД

Министры иностранных дел Украины и Германии обсудили дальнейшую реализацию договоренностей "нормандского формата"

ПРЕЗИДЕНТ СААКАШВИЛИ

Саакашвили сообщил, что президент Зеленский в ближайшие дни объявит о том, какую должность он будет занимать

ПОЛИТИКИ ЦЕНТР РАЗУМКОВА СОЦОПРОС

Почти 60% украинцев доверяют Зеленскому - опрос

ТИМОШЕНКО БАТЬКИВЩИНА

Тимошенко: Каждый мэр может рассчитывать на мою поддержку

ПОСЛЕДНЕЕ

Кулеба обсудил с главой МИД Германии установку монумента погибшим во Второй мировой войне украинцам в Берлине

Министры иностранных дел Украины и Германии обсудили дальнейшую реализацию договоренностей "нормандского формата"

Украина и Эстония объединят усилия в борьбе с распространением РФ искаженных исторических фактов - МИД Украины

Саакашвили сообщил, что президент Зеленский в ближайшие дни объявит о том, какую должность он будет занимать

Внеочередное заседание Рады планируется на 12 мая – замглавы фракции "Слуга народа" Кравчук

Лукашенко: президентские выборы в Белоруссии пройдут до конца лета

За Зеленского на выборах президента готовы голосовать 40% украинцев, за Порошенко - 13% - опрос Центра Разумкова

Почти 60% украинцев доверяют Зеленскому - опрос

ВР может рассмотреть необходимый для соглашения с МВФ законопроект о банках с обсуждением одной поправки - 1-й замглавы профильного комитета

Тимошенко пояснила измения в своей декларации полученной из США компенсацией ущерба, причинённого политрепрессиями

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА