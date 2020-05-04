Политика

22:26 04.05.2020

Ермак: санкции ЕС и США против РФ должны существовать до полного возвращения Украине всех территорий, включая Крым

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Ермак: санкции ЕС и США против РФ должны существовать до полного возвращения Украине всех территорий, включая Крым

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак убежден, что санкции Европейского союза и США против России за агрессию и нарушение территориальной целостности Украины должны существовать до полного возвращения Украине всех оккупированных территорий, включая Крым.

"Европейские санкции, как и американские санкции, должны существовать до полного возвращения Украине всех территорий, включая Крым. Но мы понимаем, что после пандемии очень сложная экономическая ситуация, поэтому Украина занимает очень активную позицию по выполнению Минских договоренностей. И я очень надеюсь, что наши и американские, и европейские друзья и партнеры будут продолжать нас поддерживать на это пути", - сказал он в ходе онлайн-дискуссии "Пандемия, реформа, война и мир: взгляд из Украинского Белого Дома", организованной Atlantic Council в понедельник. 

Теги: #рф #ермак #санкции #ес #сша #украина
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