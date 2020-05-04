Политика

21:11 04.05.2020

Кулеба обсудил с главой МИД Германии установку монумента погибшим во Второй мировой войне украинцам в Берлине

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Кулеба обсудил с главой МИД Германии установку монумента погибшим во Второй мировой войне украинцам в Берлине

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в телефонном разговоре обсудил с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом установление в Берлине монумента погибшим во Второй мировой войны украинцам.

"В контексте 75-й годовщины окончания Второй мировой войны в Европе, которую вскоре будет отмечать мир, Кулеба поднял вопрос сооружения в Берлине монумента украинцам, погибшим во Второй мировой войне. По его словам, такой монумент был бы достойным чествованием их памяти", - сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Теги: #вторая_мировая_война #германия
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