Министры иностранных дел Украины и Германии обсудили дальнейшую реализацию договоренностей "нормандского формата"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в телефонном разговоре обсудил с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом дальнейшие шаги по реализации решений, принятых на саммите "нормандского формата" в Париже, сообщает пресс-служба МИД.

Также обсуждалась подготовка к саммиту в Берлине.

Кулеба и Маас выразили удовлетворенность фактом возобновления консультаций "нормандского формата" на уровне министров иностранных дел.