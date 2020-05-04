Политика

21:04 04.05.2020

Министры иностранных дел Украины и Германии обсудили дальнейшую реализацию договоренностей "нормандского формата"

1 мин читать
Министры иностранных дел Украины и Германии обсудили дальнейшую реализацию договоренностей "нормандского формата"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в телефонном разговоре обсудил с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом дальнейшие шаги по реализации решений, принятых на саммите "нормандского формата" в Париже, сообщает пресс-служба МИД.

Также обсуждалась подготовка к саммиту в Берлине.

Кулеба и Маас выразили удовлетворенность фактом возобновления консультаций "нормандского формата" на уровне министров иностранных дел.

Теги: #нормандский_формат #германия #мид
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:11 04.05.2020
Кулеба обсудил с главой МИД Германии установку монумента погибшим во Второй мировой войне украинцам в Берлине

Кулеба обсудил с главой МИД Германии установку монумента погибшим во Второй мировой войне украинцам в Берлине

17:43 04.05.2020
Украинское правительство поможет гражданам организовано добраться на сезонные работы – встреча Пристайко с послом Финляндии

Украинское правительство поможет гражданам организовано добраться на сезонные работы – встреча Пристайко с послом Финляндии

16:59 04.05.2020
Украинцы, найденные мертвыми на Бали, не болели Covid-19, возбуждено уголовное дело – МИД

Украинцы, найденные мертвыми на Бали, не болели Covid-19, возбуждено уголовное дело – МИД

00:13 03.05.2020
РФ является единственной стороной, которая не заинтересована в установлении причин трагедии в Одессе - МИД

РФ является единственной стороной, которая не заинтересована в установлении причин трагедии в Одессе - МИД

18:33 01.05.2020
Страны, которые хотят пригласить украинских сезонных работников, должны трудоустроить их не менее, чем на 3 месяца и предоставить пакет соцстрахования, - Пристайко

Страны, которые хотят пригласить украинских сезонных работников, должны трудоустроить их не менее, чем на 3 месяца и предоставить пакет соцстрахования, - Пристайко

14:07 01.05.2020
Кулеба выразил соболезнования семьям египетских военнослужащих, погибших в результате теракта в Северном Синае

Кулеба выразил соболезнования семьям египетских военнослужащих, погибших в результате теракта в Северном Синае

17:24 30.04.2020
Саммит глав стан "нормандской четверки" в Берлине остается на повестке дня, но к нему надо прийти с выполненными задачами - глава МИД Украины

Саммит глав стан "нормандской четверки" в Берлине остается на повестке дня, но к нему надо прийти с выполненными задачами - глава МИД Украины

16:57 30.04.2020
Главы МИД стран "нормандской четверки" обсудили необходимость неограниченного доступа СММ ОБСЕ и МККК на оккупированные территории - Кулеба

Главы МИД стран "нормандской четверки" обсудили необходимость неограниченного доступа СММ ОБСЕ и МККК на оккупированные территории - Кулеба

16:29 30.04.2020
Главы МИД стран "нормандской четверки" договорились, что ТКГ определит дату прекращения огня на Донбассе - Кулеба

Главы МИД стран "нормандской четверки" договорились, что ТКГ определит дату прекращения огня на Донбассе - Кулеба

16:28 30.04.2020
Пандемия COVID-19 не оправдывает неисполнение договоренностей по Украине - глава МИД ФРГ

Пандемия COVID-19 не оправдывает неисполнение договоренностей по Украине - глава МИД ФРГ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ПРЕЗИДЕНТ СААКАШВИЛИ

Саакашвили сообщил, что президент Зеленский в ближайшие дни объявит о том, какую должность он будет занимать

ПОЛИТИКИ ЦЕНТР РАЗУМКОВА СОЦОПРОС

Почти 60% украинцев доверяют Зеленскому - опрос

ТИМОШЕНКО БАТЬКИВЩИНА

Тимошенко: Каждый мэр может рассчитывать на мою поддержку

КМИС ЗЕЛЕНСКИЙ ОПРОС ВЫБОРЫ

За Зеленского на президентских выборах готовы проголосовать 27,7% украинцев, за Порошенко 9,7%, за Бойко 8% - соцопрос КМИС

ПАРТИИ БЮДЖЕТ РАДА

Почти 71 млн грн из госбюджета получили парламентские партии на II кв

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина и Эстония объединят усилия в борьбе с распространением РФ искаженных исторических фактов - МИД Украины

Саакашвили сообщил, что президент Зеленский в ближайшие дни объявит о том, какую должность он будет занимать

Внеочередное заседание Рады планируется на 12 мая – замглавы фракции "Слуга народа" Кравчук

Лукашенко: президентские выборы в Белоруссии пройдут до конца лета

За Зеленского на выборах президента готовы голосовать 40% украинцев, за Порошенко - 13% - опрос Центра Разумкова

Почти 60% украинцев доверяют Зеленскому - опрос

ВР может рассмотреть необходимый для соглашения с МВФ законопроект о банках с обсуждением одной поправки - 1-й замглавы профильного комитета

Тимошенко пояснила измения в своей декларации полученной из США компенсацией ущерба, причинённого политрепрессиями

Партии "Слуга народа", "ОПЗЖ", "Евросолидарность" и "Батькивщина" уверенно прошил бы в Раду, если бы выборы прошли в ближайшее время – опрос

В "Евросолидарности" требуют принять на внеочередном заседании Рады необходимые для Украины и украинцев меры

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА