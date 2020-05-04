Политика

15:59 04.05.2020

Внеочередное заседание Рады планируется на 12 мая – замглавы фракции "Слуга народа" Кравчук

1 мин читать
Внеочередное заседание Рады планируется на 12 мая – замглавы фракции "Слуга народа" Кравчук

Внеочередное пленарное заседание Верховной Рады состоится 12 мая, сообщила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Да, действительно заседание планируется на 12-е мая", - сказала Кравчук агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник, 4 мая.

По ее словам, для формирования повестки дня заседания будут собраны "предложения комитетов Верховной Рады по законопроектам", которые будут вынесены на рассмотрения.

"И мы планируем во втором чтении во вторник рассмотреть законопроект о банках", - заявила Кравчук.

Она напомнила, что к запланированной дате проведения внеочередного заседания истечет предусмотренный Регламентом Рады срок для ознакомления народных депутатов со сравнительной таблицей правок ко второму чтению законопроекта о банках.

Кравчук не исключила, что депутаты будут рассматривать законопроекты полноценный рабочий день.

"Хотелось бы, чтобы это был фактически полноценный рабочий день", - сказала народный депутат.

Теги: #рада #заседание
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:02 04.05.2020
ВР может рассмотреть необходимый для соглашения с МВФ законопроект о банках с обсуждением одной поправки - 1-й замглавы профильного комитета

ВР может рассмотреть необходимый для соглашения с МВФ законопроект о банках с обсуждением одной поправки - 1-й замглавы профильного комитета

12:03 04.05.2020
Почти 71 млн грн из госбюджета получили парламентские партии на II кв

Почти 71 млн грн из госбюджета получили парламентские партии на II кв

21:04 29.04.2020
ФРС сохранила процентную ставку в диапазоне 0-0,25%, как и ожидалось

ФРС сохранила процентную ставку в диапазоне 0-0,25%, как и ожидалось

16:03 29.04.2020
Внеочередное заседание Рады пройдет 30 апреля в 13.30 – распоряжение

Внеочередное заседание Рады пройдет 30 апреля в 13.30 – распоряжение

14:13 29.04.2020
ВСК Рады по расследованию нападений на активистов пригласила Венедиктову и Баканова на заседание в четверг

ВСК Рады по расследованию нападений на активистов пригласила Венедиктову и Баканова на заседание в четверг

13:42 29.04.2020
Депутаты собрали 150 голосов для инициирования голосования банковского закона по спецпроцедуре – нардеп Кравчук

Депутаты собрали 150 голосов для инициирования голосования банковского закона по спецпроцедуре – нардеп Кравчук

10:20 29.04.2020
Официальный отказ секретаря финкомитета Рады Палицы подписать банковский законопроект отсутствует - глава комитета

Официальный отказ секретаря финкомитета Рады Палицы подписать банковский законопроект отсутствует - глава комитета

23:05 28.04.2020
В ОБСЕ подтвердили, что следующее заседание ТКГ по Донбассу состоится 13-14 мая

В ОБСЕ подтвердили, что следующее заседание ТКГ по Донбассу состоится 13-14 мая

18:50 27.04.2020
В Раде зарегистрирован законопроект о снижении ставок акциза при ввозе б/у авто

В Раде зарегистрирован законопроект о снижении ставок акциза при ввозе б/у авто

17:49 27.04.2020
ВСК Рады по расследованию взрывов на военных складах в 2014- 2018гг выявила факты попыток манипуляции результатов следствия – Арахамия

ВСК Рады по расследованию взрывов на военных складах в 2014- 2018гг выявила факты попыток манипуляции результатов следствия – Арахамия

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ПОЛИТИКИ ЦЕНТР РАЗУМКОВА СОЦОПРОС

Почти 60% украинцев доверяют Зеленскому - опрос

ТИМОШЕНКО БАТЬКИВЩИНА

Тимошенко: Каждый мэр может рассчитывать на мою поддержку

КМИС ЗЕЛЕНСКИЙ ОПРОС ВЫБОРЫ

За Зеленского на президентских выборах готовы проголосовать 27,7% украинцев, за Порошенко 9,7%, за Бойко 8% - соцопрос КМИС

ПАРТИИ БЮДЖЕТ РАДА

Почти 71 млн грн из госбюджета получили парламентские партии на II кв

G7 ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО УКРАИНА

Законодательство, нарушающее независимость антикоррупционных органов Украины, угрожает реформам и поддержке международного сообщества - послы G7

ПОСЛЕДНЕЕ

Лукашенко: президентские выборы в Белоруссии пройдут до конца лета

За Зеленского на выборах президента готовы голосовать 40% украинцев, за Порошенко - 13% - опрос Центра Разумкова

Почти 60% украинцев доверяют Зеленскому - опрос

Тимошенко пояснила измения в своей декларации полученной из США компенсацией ущерба, причинённого политрепрессиями

Партии "Слуга народа", "ОПЗЖ", "Евросолидарность" и "Батькивщина" уверенно прошил бы в Раду, если бы выборы прошли в ближайшее время – опрос

В "Евросолидарности" требуют принять на внеочередном заседании Рады необходимые для Украины и украинцев меры

Гончаренко пока не имеет "прямых планов" на выборы мэра Киева, но разработку программы развития города продолжает

Тимошенко: Каждый мэр может рассчитывать на мою поддержку

За Зеленского на президентских выборах готовы проголосовать 27,7% украинцев, за Порошенко 9,7%, за Бойко 8% - соцопрос КМИС

Четыре партии прошли бы в Раду, если бы выборы проходили в конце апреля – опрос КМИС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА