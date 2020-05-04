Внеочередное заседание Рады планируется на 12 мая – замглавы фракции "Слуга народа" Кравчук

Внеочередное пленарное заседание Верховной Рады состоится 12 мая, сообщила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Да, действительно заседание планируется на 12-е мая", - сказала Кравчук агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник, 4 мая.

По ее словам, для формирования повестки дня заседания будут собраны "предложения комитетов Верховной Рады по законопроектам", которые будут вынесены на рассмотрения.

"И мы планируем во втором чтении во вторник рассмотреть законопроект о банках", - заявила Кравчук.

Она напомнила, что к запланированной дате проведения внеочередного заседания истечет предусмотренный Регламентом Рады срок для ознакомления народных депутатов со сравнительной таблицей правок ко второму чтению законопроекта о банках.

Кравчук не исключила, что депутаты будут рассматривать законопроекты полноценный рабочий день.

"Хотелось бы, чтобы это был фактически полноценный рабочий день", - сказала народный депутат.