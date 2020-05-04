За Зеленского на выборах президента готовы голосовать 40% украинцев, за Порошенко - 13% - опрос Центра Разумкова

Если бы в ближайшее время в Украине проходили президентские выборы, больше всего голосов получил бы действующий президент страны Владимир Зеленский, свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 24 по 29 апреля 2020 года.

Согласно результатам исследования, если бы в ближайшее время проходили президентские выборы, больше всего голосов получил бы действующий глава государства Владимир Зеленский (45% среди тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого голосовать). 13% из них намерены голосовать за лидера партии "Европейская солидарность", пятого президента Петра Порошенко, 11% - за лидера партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко.

Кроме того, за лидера партии "Сила и честь" Игоря Смешко проголосовали бы 6% украинцев, 5% - за лидера Всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлию Тимошенко, 3,5% - за лидера партии "Гражданская позиция Анатолия Гриценко, 2% - за лидера Радикальной партии Олега Ляшко.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 24 по 29 апреля методом телефонного интервью на основе случайной выборки номеров мобильных и стационарных телефонов. Было опрошено 2056 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям.

Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Исследование проведено в рамках проекта Центра Разумкова, который осуществляется при поддержке Представительства Фонда Ганса Зайделя в Украине.