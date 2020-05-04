Политика

15:00 04.05.2020

Тимошенко пояснила измения в своей декларации полученной из США компенсацией ущерба, причинённого политрепрессиями

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Тимошенко пояснила измения в своей декларации полученной из США компенсацией ущерба, причинённого политрепрессиями

Председатель фракции ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко получила от резидента США денежную компенсацию ущерба, причинённого политическими репрессиями 2011-2014 годов, написала политик на своей странице в Facebook.

«Об изменениях в моей декларации. Да, на днях я получила денежную компенсацию ущерба, причиненного политическими репрессиями 2011-2014 годов, от резидента США на стадии досудебного урегулирования. Это свидетельствует о том, что Соединенные Штаты - по-настоящему правовое государство и права человека для них не пустой звук, а настоящая ценность. Чего не скажешь сегодня об Украине. Мне удалось добиться справедливости в этом деле, и это еще одно доказательство того, что тюрьма в 2011-2014 годах была политической расправой надо мной», - написала Тимошенко в понедельник на своей странице в Facebook.

Она подчеркнула, что согласно украинскому законодательству, сразу отобразила доход в своей декларации.

«Согласно законодательству, я сразу задекларировала полученный доход. Других подробностей не будет из-за конодательного регулирования в США по юридическим ограничениям по делу», - отметила политик.

Теги: #тимошенко #декларация
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