Партии "Слуга народа", "ОПЗЖ", "Евросолидарность" и "Батькивщина" уверенно прошил бы в Раду, если бы выборы прошли в ближайшее время – опрос

Если бы в ближайшее время проходили выборы в Верховную Раду, то уверенно преодолевали бы 5%-й проходной барьер 4 политических партии, свидетельствуют данные опроса, проведенного социологического службой Центра Разумкова.

Согласно обнародованным в понедельник данным, наибольшую поддержку избирателей получила бы партия "Слуга народа" (за нее готовы отдать свой голос 41,5% тех, кто примет участие в выборах и определился, за какую партию голосовать).

"За "Оппозиционную платформу ˗ За жизнь" готовы отдать свой голос 14% респондентов, которые придут на избирательные участки и определились с выбором, за "Европейскую солидарность" ˗ 14%, за ВО "Батькивщина" ˗ 7%", - говорится в релизе.

Вместе с тем, за политическую партию "Сила и честь" отдели бы свои голоса 4,5% респондентов соответственно, а за партию "Голос" ˗ 3%.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 24 по 29 апреля методом телефонного интервью на основе случайной выборки номеров мобильных и стационарных телефонов. Было опрошено 2056 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям.

Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Исследование проведено в рамках проекта Центра Разумкова, который осуществляется при поддержке Представительства Фонда Ганса Зайделя в Украине.