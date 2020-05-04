Политика

14:08 04.05.2020

В "Евросолидарности" требуют принять на внеочередном заседании Рады необходимые для Украины и украинцев меры

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В "Евросолидарности" требуют принять на внеочередном заседании Рады необходимые для Украины и украинцев меры

Партия "Европейская солидарность" требует от власти эффективных мер борьбы с пандемией коронавируса, которые должны эффективно защищать людей, прежде всего - врачей, находящихся на передовой борьбы с болезнью.

"Эти меры должны быть приняты на внеочередном заседании парламента, посвященном исключительно борьбе с коронавируса, защиты людей и украинской экономики от последствий пандемии", - говорится в заявлении, обнародованном на сайте политсилы в понедельник.

В партии напомнили, что неоднократно официально обращались к руководству парламента с требованием определиться с датой такого заседания, "однако власть до сих пор преступно медлит с его проведением".

"Первоочередным законом, на принятии которого будет настаивать фракция "Европейской солидарности" на внеочередном заседании, должен стать закон о страховании медицинских работников на случай заболевания коронавирусом, автором которого является пятый Президент Украины Петр Порошенко. Промедление с принятием этого закона очень дорого обходится стране - только за то время, как мы настаивали на его принятии, в Украине уже заболели 800 наших медиков. Украина является одним из лидеров печального антирейтинга стран с наибольшим количеством врачей, заболевших COVID-19", - говорится в документе.

Фракция "Европейская Солидарность" в Раде будет предлагать, чтобы под действие закона попали все врачи, в том числе и те, которые заболели COVID-19 до его принятия.

"Вторым важным антикризисным мероприятием должно стать масштабное тестирование всех потенциальных групп риска. Без массового тестирования все карантинные мероприятия являются сплошной профанацией. Мы возмущены малым количеством тестов, проведенных в Украине, и не понимаем, куда делились 2 миллиона тестов, которые обещали власти. Мы считаем, что нежелание власти проводить массовое тестирование является сознательной попыткой скрыть от граждан Украины настоящие показатели распространения болезни", - заявили в политсиле.

В связи с этим партия "Европейская Солидарность" настаивает, чтобы каждый пациент, который обратился за помощью к семейному врачу, мог пройти бесплатное тестирование.

В партии убеждены, что массовое тестирование не только позволит локализовать цепи распространения эпидемии, но и станет предпосылкой к ослаблению карантинных мероприятий. И поэтому третьим мероприятием, который должен быть рассмотрен на заседании парламента, должен стать пакет инициатив поддержки малого и среднего бизнеса и социальной защиты, "которых неэффективные действия власти поставили на грань выживания".

"Это, в частности, должно быть открытие рынков и разрешение продажи еды и напитков в кафе и ресторанах на вынос с требованием соблюдения жестких санитарных норм, правил защиты продавцов и покупателей, дезинфекции и соблюдения социальной дистанции, а также использование одноразовой посуды; реструктуризация кредитов и освобождение от налогообложения на период карантина предпринимателей, чья работа приостановлена", - перечислили в "Евросолидарности".

В партии также выразили убеждение, что каждый день промедления с действенными антикризисными мерами - это угроза жизни миллионов людей и еще один шаг к экономическому коллапсу. "Бездумные запреты и управленческий хаос должны быть немедленно прекращены!", - говорится в заявлении.

Теги: #коронавирус #евросолидарность
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