Почти 71 млн грн из госбюджета получили парламентские партии на II кв

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) обеспечило перечисление пяти парламентским партиям почти 71 млн грн, выделенных из государственного бюджета на финансирование их уставной деятельности.

Как сообщает отдел информационной политики и связей со СМИ НАПК, государственное финансирование во II квартале 2020 года получили 30 апреля пять парламентских партий:

«Слуга народа» - 35,14 млнгрн;

«Оппозиционная платформа - За жизнь» - 10,63 млн грн;

«Всеукраинское объединение «Батькивщина»- 6,67 млн грн.

«Европейская Солидарность» - 6,6 млн грн;

«Голос» - 4,74 млн грн;

Кроме этого политическим партиям «Голос» и «Европейская Солидарность» перечислено по 3,54 млн грн за соблюдение предусмотренного законодательством гендерного принципа.

Общая сумма перечисленных средств – 70,87 млн грн.

В НАПК напомнили, что агентств остановило финансирование партии «Слуги народа» на III и IV кварталы 2020 года. Таким образом, к концу года эта партия больше не будет получать средств, выделенных из государственного бюджета на финансирование уставной деятельности.