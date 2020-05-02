Меры по смягчению ограничений при пандемии коронавируса требуют глобальной координации - Боррель

В настоящее время трудно предполагать, когда и как произойдет полный выход стран из режимов изоляции в связи с пандемией коронавируса, но это нужно делать в координированном порядке, считает глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Нельзя открывать и закрывать (режимы ограничений - ИФ) у одних и других несинхронным образом. Это мало что даст с точки зрения передвижения людей и еще меньше - в том, что касается системы производства, потому что товарные цепи очень интегрированы, и чтобы в одной стране открылся завод, надо, чтобы он получил комплектующие из других мест мира. Если остальной мир останется закрытым, открытие этого завода бесполезно", - заявил Боррель в субботу в интервью телеканалу France 24.

Он также указал на то, что в предстоящий туристический сезон придется решать "огромную задачу координации".

"Это глобальная проблема, и от нее нельзя избавиться каждому за себя. Нужна координация на планетарном уровне", - подчеркнул высокий представитель ЕС по иностранным делам.

По его мнению, в этих обстоятельствах, к сожалению, "многосторонний механизм оказался недостаточно надежным, чтобы управлять такой ситуацией, как нынешняя".

Боррель также посетовал на то, что даже системы подсчета заражений и жертв коронавируса отличаются в разных странах, что не служит на пользу координации.

Он привел пример наиболее затронутых в Европе пандемией стран - Италии, Испании и Франции, в то время как при подсчетах умерших от коронавируса на душу населения страны самые высокие цифры у Бельгии. "Это, возможно, говорит о том, что неодинаково подсчитываются жертвы пандемии в каждой стране. И однотипность подсчетов - это тоже проблема", - пояснил глава европейской дипломатии.

На вопрос ведущей о том, как, на его взгляд, увязывается с европейскими ценностями и правами человека введение в ряде стран ЕС систем локализации мобильных телефонов для отслеживания передвижения и контактов людей в условиях ограничений из-за пандемии, Боррель ответил: "Первое право человека - это право на выживание. Право на жизнь. Нужно защищать жизни".

"Если для защиты жизни надо отслеживать маршруты людей, сохраняя, конечно, конфиденциальными данные об их передвижении, я думаю, что так мы спасем жизни и ускорим возвращение к нормальному ходу вещей, чтобы возобновить экономическую активность. Не будем забывать об экономическом ущербе, который это все произвело", - сказал глава дипломатии ЕС.