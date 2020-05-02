Кулеба приветствует решение номинировать Кейта Дейтона на должность посла США в Украине

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба приветствовал решение номинировать генерал-лейтенанта в отставке Кейта Дейтона на должность посла США в Украине.

"Приветствую решение номинировать нового посла США в Украине. С нетерпением жду его прибытия в Киев. Мы встречались с генералом Китом Дейтоном еще в его статусе оборонного советника в Украине, и наше взаимодействие всегда была превосходным", - написал Кулеба на странице в Твиттере в субботу.

Ранее президент США Дональд Трамп внес кандидатуру генерал-лейтенанта в отставке Кейта Дейтона на должность посла в Украине, сообщила пресс-служба Белого Дома.

"Кейт Дейтон из Вашингтона будет чрезвычайным и полномочным послом Соединенных Штатов Америки в Украине", - сказано в сообщении.

Дейтон в настоящее время является директором Центра им. Джорджа Маршалла в Германии. Он также одновременно является старшим советником по вопросам обороны США в Украине.

Ранее Кейт Дейтон служил военным атташе в посольстве в России.

После завершения в мае 2019 г. каденции посла в Украине Мари Йованович, временными поверенными в делах США в Украине до 1 января 2020 г. был Уильям Тейлор, а затем стала Кристина Квин.