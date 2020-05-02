Политика

08:09 02.05.2020

Трамп определился с кандидатурой посла США в Украине

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Трамп определился с кандидатурой посла США в Украине

Президент США Дональд Трамп внес кандидатуру генерал-лейтенанта в отставке Кейта Дейтона на должность посла в Украине, сообщила пресс-служба Белого Дома.

"Кейт Дейтон из Вашингтона будет чрезвычайным и полномочным послом Соединенных Штатов Америки в Украине", - сказано в сообщении.

Дейтон в настоящее время является директором Центра им. Джорджа Маршалла в Германии. Он также одновременно является старшим советником по вопросам обороны США в Украине.

Ранее Кейт Дейтон служил военным атташе в посольстве в России.

Теги: #сша #посол #украина
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