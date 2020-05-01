ЕС ожидает от РФ и поддерживаемых ею сепаратистов предоставления свободы передвижения на Донбассе для международных организаций

Европейский Союз ожидает, что Россия и поддерживаемые ею вооруженные формирования предоставят свободу доступа как СММ ОБСЕ, так и другим международным организациям в неконтролируемые правительством районы, что особо важно в условиях пандемии коронавируса.

Речь об этом идет в комментарии официального представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Питера Стано, распространенного в пятницу пресс-службой ЕС.

"ЕС поддерживает призыв к прочному и всеобъемлющему прекращению огня, что еще более важно для оказания гуманитарной помощи в условиях пандемии коронавируса. Мы повторяем наши ожидания в отношении того, что Россия и поддерживаемые ею вооруженные формирования предоставят свободу передвижения через линию соприкосновения в районы, не контролируемыми государством", - заявил он.

Стано подчеркнул, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ должна иметь возможность предоставлять достоверную информацию о событиях на местах по всему региону Донбасса, как это предусмотрено в Минских соглашениях и в соответствии с ее мандатом.

"Гуманитарные организации, в том числе Международный комитет Красного Креста, также должны иметь доступ ко всему региону Донбасса, чтобы оказывать необходимую помощь нуждающимся, и иметь доступ к задержанным", - отметил представитель ЕС.

При этом Стано выразил уверенность в том, что полное выполнение Минских соглашений является "единственным способом достижения устойчивого и мирного урегулирования конфликта на востоке Украины".

"Европейский Союз остается твердым в своей твердой поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины", - заверил он.