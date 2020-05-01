Зеленский: банковский закон будет принят и сотрудничество с МВФ не будет сорвано

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил народных депутатов за решение, которое позволит быстрее рассмотреть закон о регулировании банковской деятельности и даст возможность продолжать сотрудничество с МВФ.

"Среди прочего, я хочу поблагодарить народных депутатов Украины, а особенно партию "Слуга народа", которые вчера разблокировали принятия банковского закона. 16 тыс. правок нас не испугают и не сорвут важное сотрудничество Украины с МВФ. Мы обязательно получим необходимые для экономики средства, несмотря на вчерашние попытки некоторых политических сил помешать этому процессу. Думаю, народу Украины все стало окончательно ясно: результат на табло", - сказал он в видеообращении к украинцам в пятницу.

Как сообщалось, 30 апреля Верховная Рада одобрила применение особой процедуры при рассмотрении во втором чтении законопроекта №2571-д О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.

Как прогнозировал на этой неделе глава комитета по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, Рада может рассмотреть законопроект на протяжении одной – двух недель.

Принятие законопроекта необходимо для заключения новой программы с Международным валютным фондом.