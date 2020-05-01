Политика

18:39 01.05.2020

Зеленский: банковский закон будет принят и сотрудничество с МВФ не будет сорвано

1 мин читать
Зеленский: банковский закон будет принят и сотрудничество с МВФ не будет сорвано

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил народных депутатов за решение, которое позволит быстрее рассмотреть закон о регулировании банковской деятельности и даст возможность продолжать сотрудничество с МВФ.

"Среди прочего, я хочу поблагодарить народных депутатов Украины, а особенно партию "Слуга народа", которые вчера разблокировали принятия банковского закона. 16 тыс. правок нас не испугают и не сорвут важное сотрудничество Украины с МВФ. Мы обязательно получим необходимые для экономики средства, несмотря на вчерашние попытки некоторых политических сил помешать этому процессу. Думаю, народу Украины все стало окончательно ясно: результат на табло", - сказал он в видеообращении к украинцам в пятницу.

Как сообщалось, 30 апреля Верховная Рада одобрила применение особой процедуры при рассмотрении во втором чтении законопроекта №2571-д О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.

Как прогнозировал на этой неделе глава комитета по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, Рада может рассмотреть законопроект на протяжении одной – двух недель.

Принятие законопроекта необходимо для заключения новой программы с Международным валютным фондом.

Теги: #зеленский #банки #закон #мвф
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:23 01.05.2020
ФЛП I и II групп налогоплательщиков будут получать пособие около 2 тыс. грн на ребенка в возрасте до 10 лет - Зеленский

ФЛП I и II групп налогоплательщиков будут получать пособие около 2 тыс. грн на ребенка в возрасте до 10 лет - Зеленский

19:02 01.05.2020
В 2020г на дороги госзначения будет выделено 85 млрд грн, на местные дороги 22 млрд грн - Зеленский

В 2020г на дороги госзначения будет выделено 85 млрд грн, на местные дороги 22 млрд грн - Зеленский

18:46 01.05.2020
На программу кредитов малому и среднему бизнесу запланировано 30 млрд грн, на увеличение пособия и помощь закрывшимся работодателям еще 6 млрд грн - Зеленский

На программу кредитов малому и среднему бизнесу запланировано 30 млрд грн, на увеличение пособия и помощь закрывшимся работодателям еще 6 млрд грн - Зеленский

18:43 01.05.2020
Зеленский: решение горсовета Черкасс будет иметь юридические последствия

Зеленский: решение горсовета Черкасс будет иметь юридические последствия

18:32 01.05.2020
Рынки, нарушающие правила, будут снова закрыты - Зеленский

Рынки, нарушающие правила, будут снова закрыты - Зеленский

15:54 01.05.2020
Ассоциации районных и областных советов просит Зеленского ветировать закон, который позволяет правительству изменять границы районов

Ассоциации районных и областных советов просит Зеленского ветировать закон, который позволяет правительству изменять границы районов

21:05 30.04.2020
Действующий закон об обороте земли превратит Украину в сырьевой придаток - Гройсман

Действующий закон об обороте земли превратит Украину в сырьевой придаток - Гройсман

20:54 30.04.2020
Нацбанк на дебютном аукционе 90-дневного рефинансированию удовлетворил 9 банков на 6,9 млрд грн

Нацбанк на дебютном аукционе 90-дневного рефинансированию удовлетворил 9 банков на 6,9 млрд грн

17:47 30.04.2020
Пять крупнейших банков Китая увеличили чистую прибыль в I квартале

Пять крупнейших банков Китая увеличили чистую прибыль в I квартале

16:09 30.04.2020
Зеленский присвоил звание генерал-майора главе Госпогранслужбы Украины и его первому заму

Зеленский присвоил звание генерал-майора главе Госпогранслужбы Украины и его первому заму

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ГРОМАДЫ ТЕРРИТОРИИ ЗАКОН

Ассоциации районных и областных советов просит Зеленского ветировать закон, который позволяет правительству изменять границы районов

ПАРТИИ ЗАЛОГ ВЫБОРЫ

9 внепарламентских партий выступили против озвученных в "Слуге народа" изменений в Избирательный кодекс по местным выборам

КОРОНАВИРУС УСТИНОВА ГОЛОС СИЗ

Поставка защитных костюмов для медиков, закупленных Минздравом, задерживается – депутат фракции "Голос"

ГРОЙСМАН ЗЕМЛЯ ЗАКОН

Действующий закон об обороте земли превратит Украину в сырьевой придаток - Гройсман

ПАСЕ ГОНЧАРЕНКО

Июньская сессия ПАСЕ переносится – нардеп Гончаренко

ПОСЛЕДНЕЕ

9 внепарламентских партий выступили против озвученных в "Слуге народа" изменений в Избирательный кодекс по местным выборам

Поставка защитных костюмов для медиков, закупленных Минздравом, задерживается – депутат фракции "Голос"

Июньская сессия ПАСЕ переносится – нардеп Гончаренко

Саакашвили на встрече с депутатами "Слуги народа" говорил очень много правильных вещей - Потураев

Разумков очень хорошо выполняет роль медиатора в парламенте - Потураев

Саммит глав стан "нормандской четверки" в Берлине остается на повестке дня, но к нему надо прийти с выполненными задачами - глава МИД Украины

Нардеп Потураев заявляет об отсутствии оснований сомневаться в независимости расследования по "пленкам Лероса"

Украина не перейдет свои "красные линии" и не будет вести диалог с незаконными вооруженными формированиями – Кулеба

Главы МИД стран "нормандской четверки" обсудили необходимость неограниченного доступа СММ ОБСЕ и МККК на оккупированные территории - Кулеба

Кулеба призвал Лаврова вести активную работу с целью освобождения украинцев, удерживаемых в РФ и Крыму

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА