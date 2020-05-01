Ассоциации районных и областных советов просит Зеленского ветировать закон, который позволяет правительству изменять границы районов

Президент Украинской ассоциации районных и областных советов (УАРОС) Сергей Чернов от имени всех членов Ассоциации обратил к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой ветировать изменение в законодательство касательно определения территорий и административных центров территориальных громад, сообщает газета «Голос Украины» в пятницу.

Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины касательно определения территорий и административных центров территориальных громад», принятый Радой 16 апреля 2020 года, как считают в УАРОС, предоставляет правительству беспрецедентно широкие полномочия определять административные центры и закреплять территории территориальных громад без согласования таких решений ни с органами местного самоуправления, ни с местными органами исполнительной власти. Положения закона противоречат статье 5 Европейской хартии местного самоуправления, согласно которой Изменение границ территорий органы местного самоуправления не могут осуществляться без предварительного изучения мнения населения соответствующих территорий.

По мнению УАРОС, ряд положений указанного закона также противоречит Конституции Украины.