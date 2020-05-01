9 внепарламентских партий выступили против озвученных в "Слуге народа" изменений в Избирательный кодекс по местным выборам

9 внепарламентских партий выступили с общим обращением, осуждающим поднятие залога на местных выборах, необходимость для политических проектов участвовать в выборах на 2/3 округов страны и установлением избирательного барьера в размере 5%.

"Верховная Рада сначала подняла в 40 раз избирательный залог на местных выборах. Это означает, что участие в выборах в городской совет дороже залога Владимира Зеленского на выборах президента. Сегодня правящая партия вынашивает новый план: внести изменения в Избирательный кодекс, и обязать все партии, которые хотят баллотироваться в вашем селе или городе, должны баллотироваться одновременно по всей территории Украины - на 2/3 избирательных округов. То есть, все участники выборов будут входить в одну огромную партию, которая покроет всю Украину", - указано в обращении партий, обнародованном в пятницу.

Под данным письмом свои подписи поставили руководители партий "Сила людей", "ДемАльянс", "Общественное движение "Хвыля", "Национальная платформа", "Правый сектор", "Украинская Галицкая партия", "Либертарианская партия "5.10", "Патриотическая партия Украины" и "Украина Соборная".

"Установка национального избирательно барьера в 5% на местных выборах - это то, что ученые называют процессом партизации власти. По сути - это насильственное принуждение всех политиков на местном уровне баллотироваться от провластной партии, которая полностью выигрывает выборы. Процесс монополизации будет завершен и достигнет масштабов "Единой России", - подчеркивают подписанты.

По действующим правилам, в городах до 90 тысяч населения гражданин может идти на выборы в местные советы отдельно от партии и без денежного залога. Власть стремится запретить такую практику, ограничивать это правило только для населенных пунктов менее 10 тысяч.

Подписанты считают, что в случае принятия таких изменений, которые по их словам, являются антиконституционными и противоречащими Европейской хартии местного самоуправления, де-факто остановится реформа децентрализации.

"Предостерегаем парламентариев отказаться от дискриминационных поправок в избирательное законодательство. А каждого человека, который видит свое будущее в Украине, призываем ни при каких условиях не соглашаться на создание единой монополии власти", - призывают представители партий.

Ранее первый заместитель председателя парламентской фракции Александр Корниенко заявил, что данные изменения направлены на уменьшение рисков местного сепаратизма со стороны локальных партий, которые запрещены украинским законодательством, но постоянно возникают перед выборами.

Также по его словам, изменения Избирательного кодекса помогут избавиться от "феодализма" в местных органах власти, а партизация и введение 5%-ого барьера на национальном уровне, без которого политическая сила не сможет попасть в местные органы власти, предложенная его рабочей группой, использовала в своей работе европейский опыт.