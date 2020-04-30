Действующий закон об обороте земли превратит Украину в сырьевой придаток - Гройсман

Принятый Верховной Радой и введенный в действие закон об обороте земель является наихудшим сценарием, закрепляющим за Украиной статус сырьевого придатка, считает экс-премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"То, что введено в действие - это худший сценарий. Это навсегда закрепит за нами статус сырьевой экономики. Это бессмысленная цель, которая сделает из нас бедную страну", - заявил он в эфире телеканала "Украина 24".

Гройсман подчеркнул, что земля является стратегическим ресурсом государства, который необходимо использовать для единственной цели - сформировать мощный фермерский класс и повысить количество сильных фермерских хозяйств до миллионных показателей.

"Почему фермер? Потосу что только фермер готов работать на земле, собирать урожай, производить продукцию и продавать готовый продукт, а не только сырье по принципу "посеял-собрал-забыл". Действующий закон принят исключительно в интересах крупных компаний, которые засеяли, забрали и точка", - уверен он.

Гройсман заявил, что готов бороться за изменение закона в интересах фермеров и выразил уверенность, что действующий закон можно изменить за сутки, несмотря на то, что непрофессиональные переговоры бывшего и действующего правительств с международными партнерами завели ситуацию в тупик.