Политика

17:34 30.04.2020

Саакашвили на встрече с депутатами "Слуги народа" говорил очень много правильных вещей - Потураев

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Саакашвили на встрече с депутатами "Слуги народа" говорил очень много правильных вещей - Потураев

Бывший президент Грузии и экс-руководитель Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили на встрече с депутатами фракции "Слуга народа" говорил очень много правильных вещей о реформировании страны, отметил заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики, народный депутат фракции "Слуга народа" Никита Потураев.

"Саакашвили говорил очень много правильных вещей – во многих ситуациях нужно философию менять. Из его речи проиллюстрирую, потому что очень наглядно. Его спросили, поддерживает ли он увольнение руководителей таможни и налоговой Нефьодова и Верланова, на что он ответил: "Смотрите, это не имеет никакого значения. Вы можете поменять Нефьодова и Верланова на кого-то другого, а потом еще раз и еще раз – и у вас ничего не изменится, потому что у вас философия старая. Я реформу таможни проводил трижды, первые два раза провально – у нас ничего не получилось. Таможенников два раза тотально увольняли, практически всех и ничего не получалось. Начальника таможни четыре раза менял – ничего не получалось пока мы не поняли, что не имеет значения за сколько товар пересек границу, имеет значение - за сколько он был продан. И если ты завез товар за гривню – о’кей, но потом тебя поймали, что он был продан за 20 гривень – ты больше не завезешь ничего. И когда мы это поняли – у нас все получилось", - рассказал Потураев в интервью "Интерфакс-Украина".

Депутат также рассказал, что Саакашвили является сторонником объединения таможни и налоговой.

"Кстати, Саакашвили говорил, что при такой философии таможню и налоговую нужно объединять, потому что это одно и то же: и то, и то – налоги. Только одни взымаются на границе, а вторые – внутри страны. Зачем тогда два органа?", - рассказал заместитель председателя комитета.

Полный текст интервью будет размещен на сайте агентства "Интерфакс-Украина" в открытом доступе.

Теги: #потураев #саакашвили
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