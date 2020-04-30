Нардеп Потураев заявляет об отсутствии оснований сомневаться в независимости расследования по "пленкам Лероса"

Заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики, народный депутат фракции "Слуга народа" Никита Потураев заявляет, что нет оснований сомневаться в независимости расследования правоохранительных органов по факту публикации и содержания записей разговоров брата руководителя Офиса президента Дениса Ермака.

"В этом смысле я полностью поддерживаю Зеленского, который сказал, что если будет установлена некая противоправная деятельность, то не будет иметь значения дружба, приятельские отношения – реакция будет максимально жесткая. Но для того, чтобы иметь право на максимально жесткую реакцию, нужно быть максимально объективным, получить ответы от независимого следствия. У нас нет оснований считать, что оно зависимо и склоняется в сторону того, чтобы "похоронить" дело", - сказал Потураев в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что депутаты во фракции "Слуга народа" следят за новостями по данному делу и ждут окончания расследования.

Как сообщалось, 29 марта народный депутат Гео Лерос опубликовал на своей странице в Facebook несколько коротких видеозаписей, на которых человек, похожий на брата главы ОП Ермака Дениса, обсуждает вопросы назначения на государственные должности. Согласно таймингу, записи были сделаны в августе-октябре 2019 года.

Лерос направил обращение директору Национального антикоррупционного бюро Украины Артему Сытнику с просьбой проверить и дать оценку информации, которая содержится на данных видеозаписях.

Андрей Ермак заявил, что 29 марта подаст заявления в Службу безопасности Украины и Государственное бюро расследований в связи с распространенными депутатом Леросом видеозаписями.

30 марта Специализированная антикоррупционная прокуратура после обращения Лероса открыла уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти, а ГБР открыло уголовное производство по заявлению Ермака в связи с распространением материалов о якобы продаже государственных должностей.



Полный текст интервью будет обнародован на сайте агентства "Интерфакс-Украина"