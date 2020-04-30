Политика

16:20 30.04.2020

Следующее внеочередное заседание Рады может состояться после 10 мая - Арахамия

1 мин читать
Следующее внеочередное заседание Рады может состояться после 10 мая - Арахамия

 Следующее внеочередное пленарное заседание Верховной Рады может состояться после 10 мая, заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Я думаю, что после 10 мая, это может быть в тот день, который мы определим. По традиции мы видим, что люди лучше всего собираются в четверг или пятницу… Возможно будет среда. Если можно будет сделать скорее, то мы сделаем это так", - заявил Арахамия на брифинге в четверг после внеочередного заседания Верховной Рады.

Теги: #верховная_рада #арахамия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:25 30.04.2020
Рада приняла за основу "антикризисный" законопроект о продлении ряда льгот для бизнеса

Рада приняла за основу "антикризисный" законопроект о продлении ряда льгот для бизнеса

16:09 30.04.2020
Не нужно ждать отставки Шмыгаля - Арахамия

Не нужно ждать отставки Шмыгаля - Арахамия

16:05 30.04.2020
Для Саакашвили нашли другой формат работы - Арахамия

Для Саакашвили нашли другой формат работы - Арахамия

15:58 30.04.2020
Арахамия: предполагаю, что Рада вернется к привычному режиму работы 20 мая

Арахамия: предполагаю, что Рада вернется к привычному режиму работы 20 мая

15:48 30.04.2020
Рада поддержала присоединение Украины к Гаагской конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта

Рада поддержала присоединение Украины к Гаагской конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта

15:17 30.04.2020
Рада согласилась на особую процедуру рассмотрения во втором чтении законопроекта о банковской деятельности

Рада согласилась на особую процедуру рассмотрения во втором чтении законопроекта о банковской деятельности

15:07 30.04.2020
К дискуссии по законопроекту о противодействии дезинформации мы вернемся не раньше осени - Потураев

К дискуссии по законопроекту о противодействии дезинформации мы вернемся не раньше осени - Потураев

14:34 30.04.2020
Рада приняла за основу законопроект об урегулировании долгов на старом рынке электроэнергии с эмиссией ОВГЗ

Рада приняла за основу законопроект об урегулировании долгов на старом рынке электроэнергии с эмиссией ОВГЗ

14:18 30.04.2020
Порошенко призвал проголосовать законопроекты о госстраховании медиков и обязательном тестировании на COVID-19

Порошенко призвал проголосовать законопроекты о госстраховании медиков и обязательном тестировании на COVID-19

14:09 30.04.2020
Рада обратилась к парламентам иностранных государств и ассамблеям международных организаций с призывом осудить продолжающуюся российскую агрессию

Рада обратилась к парламентам иностранных государств и ассамблеям международных организаций с призывом осудить продолжающуюся российскую агрессию

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

НОРМАНДСКИЙ ФОРМАТ КУЛЕБА МИД

Саммит глав стан "нормандской четверки" в Берлине остается на повестке дня, но к нему надо прийти с выполненными задачами - глава МИД Украины

ПОТУРАЕВ ЕРМАК ЛЕРОС

Нардеп Потураев заявляет об отсутствии оснований сомневаться в независимости расследования по "пленкам Лероса"

КУЛЕБА ОРДЛО

Украина не перейдет свои "красные линии" и не будет вести диалог с незаконными вооруженными формированиями – Кулеба

НОРМАНДСКИЙ ФОРМАТ МККК КУЛЕБА ОБСЕ

Главы МИД стран "нормандской четверки" обсудили необходимость неограниченного доступа СММ ОБСЕ и МККК на оккупированные территории - Кулеба

КРЫМ РФ КУЛЕБА ЛАВРОВ

Кулеба призвал Лаврова вести активную работу с целью освобождения украинцев, удерживаемых в РФ и Крыму

ПОСЛЕДНЕЕ

Разумков очень хорошо выполняет роль медиатора в парламенте - Потураев

Саммит глав стан "нормандской четверки" в Берлине остается на повестке дня, но к нему надо прийти с выполненными задачами - глава МИД Украины

Нардеп Потураев заявляет об отсутствии оснований сомневаться в независимости расследования по "пленкам Лероса"

Украина не перейдет свои "красные линии" и не будет вести диалог с незаконными вооруженными формированиями – Кулеба

Главы МИД стран "нормандской четверки" обсудили необходимость неограниченного доступа СММ ОБСЕ и МККК на оккупированные территории - Кулеба

Кулеба призвал Лаврова вести активную работу с целью освобождения украинцев, удерживаемых в РФ и Крыму

Главы МИД стран "нормандской четверки" договорились, что ТКГ определит дату прекращения огня на Донбассе - Кулеба

Пандемия COVID-19 не оправдывает неисполнение договоренностей по Украине - глава МИД ФРГ

Новые переговоры министров "нормандского формата" пройдут в мае - глава МИД Германии

Зеленский поддерживает идею Дуды по активизации сотрудничества европейских государств для преодоления таких вызовов как коронавирус

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА