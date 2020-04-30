Следующее внеочередное заседание Рады может состояться после 10 мая - Арахамия

Следующее внеочередное пленарное заседание Верховной Рады может состояться после 10 мая, заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Я думаю, что после 10 мая, это может быть в тот день, который мы определим. По традиции мы видим, что люди лучше всего собираются в четверг или пятницу… Возможно будет среда. Если можно будет сделать скорее, то мы сделаем это так", - заявил Арахамия на брифинге в четверг после внеочередного заседания Верховной Рады.