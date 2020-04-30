Зеленский поддерживает идею Дуды по активизации сотрудничества европейских государств для преодоления таких вызовов как коронавирус

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда в телефонном разговоре скоординировали действия, направленные на преодоление последствий пандемии коронавируса для граждан обоих государств, уделили особое внимание механизмам выхода из режима карантина и международному сотрудничеству для преодоления таких вызовов в будущем.

"Знаю о вашей недавней инициативе по активизации сотрудничества европейских государств для эффективного преодоления подобных вызовов в будущем. Украина готова принимать активное участие в подготовке и реализации скоординированных мер. Между прочим, ваше предложение создать европейский механизм медицинской безопасности перекликается с нашей идеей международного механизма для преодоления последствий коронавируса", - сказал Зеленский в разговоре с Дудой, сообщает в четверг пресс-служба президента Украины.

Глава украинского государства поблагодарил польского коллегу за медицинское оборудование, которое Польша предоставила Украине, а также за финансовую помощь со стороны ЕС.

Дуда высоко оценил вклад украинской авиации в транспортировку медицинских товаров для международной борьбы с пандемией.