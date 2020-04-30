Политика

16:05 30.04.2020

Для Саакашвили нашли другой формат работы - Арахамия

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Для Саакашвили нашли другой формат работы - Арахамия

Для бывшего президента Грузии и экс-руководителя Одесской облгосадминистрации Михеила Саакашвили нашли другой формат работы в украинской власти, заявил председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Голосов за его кандидатуру хватает, но Михеил Саакашвили последние несколько дней проводил длительные консультации с президентом (Владимиром Зеленским – ИФ-У) и они нашли другой формат, в котором они будут работать - новая должность. Какая - я не могу сказать, потому что это инициатива президента", - сказал Арахамия на брифинге в четверг после внеочередного заседания Верховной Рады.

В то же время, председатель фракции "Слуга народа" добавил, что если кандидатуру Саакашвили таки предложат на пост вице-премьер-министра по вопросам реформ, то в парламенте есть голоса за его назначение.

"У нас есть голоса для того, чтобы принять это решение, но, по моей информации, будет другое решение и президент уже его отработал с господином Михеилом и об этом станет известно, возможно, сегодня чуть попозже, а возможно в начале следующей недели", - добавил депутат.

Теги: #саакашвили #арахамия
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