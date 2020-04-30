Рада поддержала присоединение Украины к Гаагской конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта

Верховная Рада на своем внеочередном пленарном заседании в четверг проголосовала законопроект №0036 "О присоединении Украины ко Второму протоколу к Гаагской конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта 1954 года".

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за проект закона проголосовал 321 народный депутат.

Протокол детализирует положения Конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта 1954 для применения ее в период вооруженного конфликта и регламентирует процедуру по усовершенствованию защиты культурных ценностей, как в мирное время, так и в случае вооруженного конфликта, в том числе защите культурных ценностей на оккупированной территории и создание системы усиленной защиты специально выделенных категорий культурных ценностей.

Устанавливаются дополнительные ограничения в применении принципа "военной необходимости", вводится институт "усиленной защиты". Протоколом развит и регламентирован вопрос уголовного преследования за преступления против культурных ценностей, значительно расширяются и усиливаются ответственность за преступления в сфере охраны культурного наследия в случае вооруженного конфликта.

Также протокол предусматривает защиту культурных ценностей на оккупированной территории, в частности, согласно ст. 9 протокола запрещено: любой незаконный экспорт, остальное изъятия или передачу права собственности на культурную ценность, любые археологические раскопки, если только это не нужно исключительно для охраны, учета или сохранения культурной ценности, любые модификации или изменение вида использования культурной ценности, которые имеют целью скрыть или уничтожить свидетельства культурного, исторического или научного характера.

Ратификация указанного документа позволит Украине обращаться в ЮНЕСКО с просьбами об оказании технической помощи в организации надлежащей защиты собственных культурных ценностей, подготовительных, профилактических, организационных мероприятий на случай чрезвычайных ситуаций, а также получить дополнительные инструменты в организации осуществления мониторинга и охраны культурных ценностей на временно оккупированных территориях.