Порошенко: требуем ввести массовое тестирование на коронавирус, в первую очередь для персонала и пациентов медучреждений

Количество тестирований на коронавирус в Украине необходимо немедленно увеличить, прежде всего для медиков, которые составляют пятую часть среди всех подтвержденных случаев COVID-19, заявил лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Петр Порошенко.

"Врачи сейчас остаются незащищенные. Тяжелая ситуация со средствами защиты. По средствам защиты остаются на 4-5 дней. Вчера прибыл самолет, где мой фонд закупил 42,5 тыс. Защитных костюмов высокого качества. Сегодня в 20:30 прибывает еще один самолет с 42,5 тыс. костюмов. На этой неделе еще будет третий самолет. Мы должны сделать так, чтобы каждый врач был уверен и защищен", - сообщил Порошенко.

По его словам, сейчас необходимо решать вопросы тестирования, поскольку в Украине наименьшее среди страны в Европе количество тестирований на миллион населения.

"Где обещанные миллионы тестов? Где обещанный механизм и алгоритм, каждый без всякой помехи может быть тестируемый? Я требую, чтобы уже с мая месяца каждый, кто поступает в больницу, обязательно и бесплатно был протестирован. Мы сейчас готовы закупить эти тесты, в Китае они стоят от 5 до 12 долларов. Начался выпуск отечественных тестов, есть лаборатории", - отмечает Порошенко.

"Мы просим законопроект №3380, который нормирует и обеспечивает надлежащее тестирование, чтобы мы также собрали подписи и рассмотрели его сегодня", - отметил Порошенко.