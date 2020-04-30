Рада согласилась на особую процедуру рассмотрения во втором чтении законопроекта о банковской деятельности

Верховная Рада одобрила применение особой процедуры при рассмотрении во втором чтении законопроекта №2571-д О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.

За соответствующее решение на внеочередном пленарном заседании в четверг проголосовали 255 народных депутатов.

Как сообщалось, после принятия Верховной Радой решения о применении особой процедуры депутатская фракция (депутатская группа) в двухдневный срок вправе определить не более пяти предложений, поправок, не учтенных главным комитетом, на которых она настаивает, и отправить на адрес главного комитета письмо с указанием номеров и инициаторов таких предложений, поправок в сравнительной таблице законопроекта, подготовленного ко второму чтению. Каждый внефракционный народный депутат, предложения, поправки которого не учтены главным комитетом, имеет право определить не более одного своего неучтенного предложения или поправки, на которой он настаивает, и направить на адрес главного комитета письмо с указанием ее номера в сравнительной таблице законопроекта, подготовленного ко второму чтению.

Главный комитет в двухдневный срок обобщает предложения и поправки и готовит уточненную сравнительную таблицу для рассмотрения законопроекта во втором чтении, в которую включает также все учтенные главным комитетом предложения и поправки.

Согласно закону "О внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины по противодействию злоупотреблением правами народных депутатов Украины в ходе законодательной процедуры" особая процедура применяется, если к законопроекту, который готовится ко второму чтению (кроме проекта кодекса, рассматриваемому Верховной Радой по специальной процедуре), подано предложений и поправок в количестве, в пять раз или более превышающем количество статей проекта первичного законодательного акта, но не менее 500.

При подготовке ко второму чтению законопроекта № 2571-д об усовершенствовании механизмов регулирования банковской деятельности было зарегистрировано 16,5 тысяч поправок, из которых парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал Раде учесть около 300.

Как прогнозировал на этой неделе глава комитета по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, Рада может рассмотреть законопроект на протяжении одной – двух недель.

Принятие законопроекта необходимо для заключения новой программы с Международным валютным фондом (МВФ).