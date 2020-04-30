К дискуссии по законопроекту о противодействии дезинформации мы вернемся не раньше осени - Потураев

Работа над созданием законопроекта о противодействии информации может быть продолжена не раньше осени в случае, если такая инициатива будет интересна обществу и представителям медиарынка, заявил заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики, народный депутат фракции "Слуга народа" Никита Потураев в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Мы к нему вернемся после того, как закончим с законом "О медиа". В ходе дискуссий с европейскими коллегами, которых было очень много, с официально аккредитованными экспертами Совета Европы, ОБСЕ и другими мы затрагивали эту тему, поскольку мы в законе о медиа пытались максимально от нее отойти, оставив только самые очевидно необходимые вещи, связанные с противодействием государству-агрессору", - рассказал Потураев.

По словам депутата, для того, чтобы качественно подготовить такую законодательную инициативу необходимо провести ряд публичных обсуждений, а поэтому к рассмотрению этого вопроса, он считает, что необходимо дождаться конца карантина.

"Я вижу это, естественно, после карантина, потому что тут нужно будет четко идти по полному циклу публичной политики. Нужно будет публично, как мы это делали с законом о медиа, с вовлечением всех стейкхолдеров, обсудить: есть ли проблема с дезинформацией?", - говорит член фракции "Слуга народа".

Он убежден, что для создания такого законопроекта, необходимо желание не властных институтов, а общества и медиарынка.

"Я лично и большинство моих коллег не хотим, чтобы это было воспринято, как инициативу от власти – должно быть общественное решение и решение всех стейкхолдеров. Если нужен закон, то давайте определим его базовые принципы и как эти принципы "расшиваются" в практики. (…) Поскольку такого рода обсуждения требуют больших, очных собраний и дискуссий, к этому можно будет вернуться только после окончания карантина, поэтому, я думаю, что его перспектива – не раньше осени", - добавил заместитель председателя комитета.