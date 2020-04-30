Политика

14:19 30.04.2020

Представитель ЕК: позиция ЕС в отношении России остается неизменной: сначала полное выполнение Минских договоренностей, потом – все остальное

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Представитель ЕК: позиция ЕС в отношении России остается неизменной: сначала полное выполнение Минских договоренностей, потом – все остальное

Позиция Европейского Союза остается неизменной: отношения с Россией, равно как и применяемые для нее санкции, могут быть пересмотрены только в случае выполнения Минских договоренностей, отмечают в Еврокомиссии.

На видео-брифинге в четверг в Брюсселе представитель Европейской комиссии по вопросам внешних отношений Питер Стано прокомментировал недавний доклад Кризисной группы экспертов в Брюсселе "Мир в Украине: европейская война", в котором, в частности, Западу рекомендуется начать с Россией новый диалог об архитектуре безопасности в Европе и пересмотреть политику санкций.

"Политика ЕС в отношении России базируется на пяти принципах, которые были одобрены всеми государствами-членами, и которые базируются на развитии событий, связанных с Украиной. Один из этих принципов говорит о том, что мы сотрудничаем с Россией в тех сферах, в которых есть очевидный интерес ЕС. Тем не менее, другие принципы состоят в том, что любые существенные изменения в нашей политике, в нашем сотрудничестве и диалоге с Россией зависят от полного выполнения Минских договоренностей. Для нас это очень важно", - заявил Стано.

Он напомнил, что санкции ЕС были применены по причине нарушения Россией "международного права, в частности, по причине незаконной аннексии Крымского полуострова, а также из-за действий, которые дестабилизируют ситуацию на востоке страны". "Экономические санкции связаны и пересматриваются на основе развития на местах и связаны с полным выполнением Минских договоренностей, как мы об этом заявили много раз. Поэтому я просто подчеркну и повторю, что все санкции постоянно находятся в процессе пересмотра, и решение в отношении них принимается государствами-членами на основе развития на местах и на основании видимых и ощутимых изменений в поведении России в этой сфере", - подчеркнул представитель ЕК.

Теги: #минский_формат #ес #рф #еврокомиссия #ек
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