Политика

14:18 30.04.2020

Порошенко призвал проголосовать законопроекты о госстраховании медиков и обязательном тестировании на COVID-19

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Порошенко призвал проголосовать законопроекты о госстраховании медиков и обязательном тестировании на COVID-19

Пятый президент Украины, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко призывает собрать внеочередное заседание Верховной Рады, чтобы проголосовать законопроекты о государственном страховании медиков и обязательном тестировании на COVID-19.

"На сегодняшний день у нас наиболее низкий уровень тестирования на 1 млн населения среди стран ЕС. Где обещанные миллионы тестов, где обещанный алгоритм, когда каждый без препятствий может быть тестирован? Я требую, чтобы с мая каждый, кто попадает в больницу, обязательно и бесплатно был тестирован. Мы сейчас готовы закупить эти тесты – в Китае они стоят $5-12. Начался выпуск отечественных тестов, есть лаборатории. Мы просим, чтобы по законопроекту №3380, который нормирует тестирование и обеспечивает надлежащее тестирование, мы собрали подписи и рассмотрели его сегодня", - сказал он в ходе заседания согласительного совета в Верховной Раде в четверг.

Теги: #медицина #порошенко #верховная_рада #коронавирус
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