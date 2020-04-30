Профильный комитет Рады отправил на повторное первое чтение законопроект "О медиа"

Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики на своём заседании принял решение отправить на повторное первое чтение законопроект №2693 "О медиа".

"Даже только за время карантина удалось провести ряд рабочих сессий, в частности в рамках сотрудничества с Советом Европы. Мы получили значительное количество дельных предложений, особенно по регулированию онлайн-медиа и платформ общего доступа. На 70-80% имеющийся проект находит одобрение у экспертов, остальные - пространство для доработки", - написала заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук на своей странице в Facebook в четверг.

Депутат добавила, что по результатам заседания было принято решение направить законопроект на повторное первое чтение.