Политика

13:13 30.04.2020

Профильный комитет Рады отправил на повторное первое чтение законопроект "О медиа"

1 мин читать
Профильный комитет Рады отправил на повторное первое чтение законопроект "О медиа"

Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики на своём заседании принял решение отправить на повторное первое чтение законопроект №2693 "О медиа".

"Даже только за время карантина удалось провести ряд рабочих сессий, в частности в рамках сотрудничества с Советом Европы. Мы получили значительное количество дельных предложений, особенно по регулированию онлайн-медиа и платформ общего доступа. На 70-80% имеющийся проект находит одобрение у экспертов, остальные - пространство для доработки", - написала заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук на своей странице в Facebook в четверг.

Депутат добавила, что по результатам заседания было принято решение направить законопроект на повторное первое чтение.

Теги: #евгения_кравчук #верховная_рада #медиа
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:18 30.04.2020
Порошенко призвал проголосовать законопроекты о госстраховании медиков и обязательном тестировании на COVID-19

Порошенко призвал проголосовать законопроекты о госстраховании медиков и обязательном тестировании на COVID-19

14:09 30.04.2020
Рада обратилась к парламентам иностранных государств и ассамблеям международных организаций с призывом осудить продолжающуюся российскую агрессию

Рада обратилась к парламентам иностранных государств и ассамблеям международных организаций с призывом осудить продолжающуюся российскую агрессию

14:03 30.04.2020
Профильный комитет ВР приглашает представителей Минздрава в связи с возможными злоупотреблениями по закупкам защитных костюмов для медиков - Юрчишин

Профильный комитет ВР приглашает представителей Минздрава в связи с возможными злоупотреблениями по закупкам защитных костюмов для медиков - Юрчишин

13:58 30.04.2020
В Киеве проходит внеочередное заседание Рады

В Киеве проходит внеочередное заседание Рады

12:51 30.04.2020
В "Слуге народа" допускают проведение двух внеочередных заседаний Рады по инициативе нардепов на следующей неделе

В "Слуге народа" допускают проведение двух внеочередных заседаний Рады по инициативе нардепов на следующей неделе

10:21 30.04.2020
Рада в четверг рассмотрит законопроект об урегулировании долгов на старом рынке электроэнергии с эмиссией ОВГЗ

Рада в четверг рассмотрит законопроект об урегулировании долгов на старом рынке электроэнергии с эмиссией ОВГЗ

17:56 28.04.2020
Никакие представления от премьера по кандидатуре Саакашвили не регистрировались – Мокан

Никакие представления от премьера по кандидатуре Саакашвили не регистрировались – Мокан

15:36 28.04.2020
Кабмин не подаст на этой неделе в Раду кандидатуру Саакашвили на пост вице-премьера - источник

Кабмин не подаст на этой неделе в Раду кандидатуру Саакашвили на пост вице-премьера - источник

13:23 28.04.2020
Профильный комитет рекомендует Раде поддержать изменения к законам касательно оснований для увольнения директора НАБУ

Профильный комитет рекомендует Раде поддержать изменения к законам касательно оснований для увольнения директора НАБУ

11:59 28.04.2020
Профильный комитет предлагает Раде заслушать отчет Нацтелерадио за 2019г и признать его деятельность неудовлетворительной

Профильный комитет предлагает Раде заслушать отчет Нацтелерадио за 2019г и признать его деятельность неудовлетворительной

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

КРЫМ РФ ОРДЛО ВЕРХОВНАЯ РАДА

Рада обратилась к парламентам иностранных государств и ассамблеям международных организаций с призывом осудить продолжающуюся российскую агрессию

ПОРОШЕНКО АРБИТРАЖ РОССИЯ КЕРЧЕНСКИЙ ПРОЛИВ

Порошенко требует от Зеленского довести до конца в Международном арбитраже дело против РФ за агрессию в Керченском проливе и взыскать с Кремля компенсацию

ЛЮСТРАЦИЯ КЛИМЕНКО ГОЛОС ЛЮБЧЕНКО

Новый глава ГФС Любченко попадает под люстрацию – нардеп из "Голоса"

РАДА ЗАСЕДАНИЕ

Внеочередное заседание Рады пройдет 30 апреля в 13.30 – распоряжение

КАРАНТИН ЗАКОНОПРОЕКТ ФЛП БИЗНЕС

Депутаты настаивают на временном статусе назначенных во время карантина руководителей и продлении льгот для ФЛП — законопроект

ПОСЛЕДНЕЕ

Представитель ЕК: позиция ЕС в отношении России остается неизменной: сначала полное выполнение Минских договоренностей, потом – все остальное

Фракция "Батькивщина" и группа "За будущее" подадут иск в КС о признании неконституционным закона о рынке земли

Рабочая группа завершила подготовку законопроекта о всеукраинском референдуме – Стефанчук

Порошенко требует от Зеленского довести до конца в Международном арбитраже дело против РФ за агрессию в Керченском проливе и взыскать с Кремля компенсацию

США накажут виновных в случае смерти от COVID-19 незаконно задержанных за рубежом американцев - Помпео

Назначения ТОП-руководителей во время карантина должны быть временными - депутат "Голоса" Железняк

Новый глава ГФС Любченко попадает под люстрацию – нардеп из "Голоса"

Внеочередное заседание Рады пройдет 30 апреля в 13.30 – распоряжение

Депутаты настаивают на временном статусе назначенных во время карантина руководителей и продлении льгот для ФЛП — законопроект

Конференция "нормандского формата" в четверг обсудит итоги парижского саммита и COVID-19, сообщают в Берлине

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА