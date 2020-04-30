Политика

13:04 30.04.2020

Фракция "Батькивщина" и группа "За будущее" подадут иск в КС о признании неконституционным закона о рынке земли

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Фракция "Батькивщина" и группа "За будущее" подадут иск в КС о признании неконституционным закона о рынке земли

Народные депутаты фракции ВО "Батькивщина" и члены депутатской группы "За будущее" подадут иск в Конституционный суд о необходимости признания неконституционным закона "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения", заявила лидер фракции Юлия Тимошенко.

"Мы с группой "За будущее" немедленно подаем обращение в Конституционный суд, чтобы спасти украинскую землю. И мы выиграем этот суд и не дадим вам "раздеребанить" эту землю с международными спекулянтами», - заявила Тимошенко в четверг на заседании согласительного совета.

Теги: #рынок_земли #за_будущее #батькивщина #суд #кс
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