Назначения ТОП-руководителей во время карантина должны быть временными - депутат "Голоса" Железняк

Кабинет министров Украины, пользуясь пандемией коронавируса, пытается назначить без конкурса руководителей органов государственной власти на постоянной основе, заявил заместитель председателя фракции "Голос" Ярослав Железняк.

"Сегодня наш комитет (по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики – ИФ) буквально с "боем" поддержал за основу и в целом очень важный антикризисный законопроект №3329-2. Он дает льготы медикам, продолжает налоговые льготы для бизнеса и улучшает регулирования во многих сферах. … Но оказалось, что у этого закона есть враги. И интересует их лишь одна норма, а именно возможность сейчас под прикрытием карантина поназначать без конкурса и без прозрачной процедуры отбора людей на ключевые должности… Именно такую норму они поспешно протянули в "антикризисных" изменениях в Государственный бюджет", - заявил Железняк в среду на своей странице в Facebook.

Депутат уточнил, что своим законопроектом он с коллегами исключает возможность назначить на постоянной основе руководителей органов государственной власти без прозрачно процедуры и конкурса. По словам заместителя председателя фракции, таким образом они противодействуют назначению кандидатов времён президентства Виктора Януковича на важные государственные посты.

Также он убежден, что принятие законопроекта №3329-2 будут всячески пытаться затянуть или заблокировать.

"Если завтра будут пытаться затянуть закон только на первое чтение - это предательство. Если завтра не дадут спикеру парламента подписать сразу закон - это предательство. Если сегодня будут находить какие-то недостатки и прочее в этом законе - это тоже очень выглядит как попытка затянуть", - написал Железняк.