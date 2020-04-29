Политика

17:43 29.04.2020

Назначения ТОП-руководителей во время карантина должны быть временными - депутат "Голоса" Железняк

2 мин читать
Назначения ТОП-руководителей во время карантина должны быть временными - депутат "Голоса" Железняк

Кабинет министров Украины, пользуясь пандемией коронавируса, пытается назначить без конкурса руководителей органов государственной власти на постоянной основе, заявил заместитель председателя фракции "Голос" Ярослав Железняк.

"Сегодня наш комитет (по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики – ИФ) буквально с "боем" поддержал за основу и в целом очень важный антикризисный законопроект №3329-2. Он дает льготы медикам, продолжает налоговые льготы для бизнеса и улучшает регулирования во многих сферах. … Но оказалось, что у этого закона есть враги. И интересует их лишь одна норма, а именно возможность сейчас под прикрытием карантина поназначать без конкурса и без прозрачной процедуры отбора людей на ключевые должности… Именно такую норму они поспешно протянули в "антикризисных" изменениях в Государственный бюджет", - заявил Железняк в среду на своей странице в Facebook.

Депутат уточнил, что своим законопроектом он с коллегами исключает возможность назначить на постоянной основе руководителей органов государственной власти без прозрачно процедуры и конкурса. По словам заместителя председателя фракции, таким образом они противодействуют назначению кандидатов времён президентства Виктора Януковича на важные государственные посты.

Также он убежден, что принятие законопроекта №3329-2 будут всячески пытаться затянуть или заблокировать.

"Если завтра будут пытаться затянуть закон только на первое чтение - это предательство. Если завтра не дадут спикеру парламента подписать сразу закон - это предательство. Если сегодня будут находить какие-то недостатки и прочее в этом законе - это тоже очень выглядит как попытка затянуть", - написал Железняк.

Теги: #назначения #кадры #голос #железняк
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:35 29.04.2020
Новый глава ГФС Любченко попадает под люстрацию – нардеп из "Голоса"

Новый глава ГФС Любченко попадает под люстрацию – нардеп из "Голоса"

16:23 29.04.2020
Глава Госналоговой Любченко подпишет контракт на период карантина - глава Минфина

Глава Госналоговой Любченко подпишет контракт на период карантина - глава Минфина

14:15 29.04.2020
Кабмин назначил главой Госналоговой Любченко - нардеп

Кабмин назначил главой Госналоговой Любченко - нардеп

15:20 28.04.2020
Нардепы от "Голоса" встретились с Саакашвили, поддержка его кандидатуры на пост вице-премьер-министра не обсуждалась

Нардепы от "Голоса" встретились с Саакашвили, поддержка его кандидатуры на пост вице-премьер-министра не обсуждалась

12:46 28.04.2020
Генеральным директором "Филип Моррис Украина" назначен директор по программам обслуживания клиентов "Филип Моррис Япония"

Генеральным директором "Филип Моррис Украина" назначен директор по программам обслуживания клиентов "Филип Моррис Япония"

16:02 27.04.2020
Глава профильного комитета раскритиковал процедуру назначения нового главы Госналоговой

Глава профильного комитета раскритиковал процедуру назначения нового главы Госналоговой

11:37 27.04.2020
При назначении глав Гостаможни и Госналоговой службы важно придерживаться честных, конкурентных процедур - совместное заявление США и ЕС

При назначении глав Гостаможни и Госналоговой службы важно придерживаться честных, конкурентных процедур - совместное заявление США и ЕС

10:48 27.04.2020
Шмыгаль: Кабмин поддерживает создание ВСК по проверке злоупотреблений на таможне и в налоговой и подбирает команды для изменений в ведомствах

Шмыгаль: Кабмин поддерживает создание ВСК по проверке злоупотреблений на таможне и в налоговой и подбирает команды для изменений в ведомствах

10:26 27.04.2020
Правительство Украины назначит новых глав таможни и налоговой по упрощенной процедуре - глава Минфина

Правительство Украины назначит новых глав таможни и налоговой по упрощенной процедуре - глава Минфина

21:58 25.04.2020
Фракция "Голос" призвала правительство обеспечить врачей всем необходимым

Фракция "Голос" призвала правительство обеспечить врачей всем необходимым

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Новый глава ГФС Любченко попадает под люстрацию – нардеп из "Голоса"

Внеочередное заседание Рады пройдет 30 апреля в 13.30 – распоряжение

Депутаты настаивают на временном статусе назначенных во время карантина руководителей и продлении льгот для ФЛП — законопроект

Конференция "нормандского формата" в четверг обсудит итоги парижского саммита и COVID-19, сообщают в Берлине

Депутаты собрали 150 голосов для инициирования голосования банковского закона по спецпроцедуре – нардеп Кравчук

ПОСЛЕДНЕЕ

США накажут виновных в случае смерти от COVID-19 незаконно задержанных за рубежом американцев - Помпео

Внеочередное заседание Рады пройдет 30 апреля в 13.30 – распоряжение

Депутаты настаивают на временном статусе назначенных во время карантина руководителей и продлении льгот для ФЛП — законопроект

Конференция "нормандского формата" в четверг обсудит итоги парижского саммита и COVID-19, сообщают в Берлине

Кабмин выделил из Фонда борьбы с коронавирусом 1,6 млрд грн на выплату помощи на детей для ФЛП - нардеп

Из-за действующей налоговой политики более 2 млн предпринимателей могут пополнить ряды безработных – нардеп Южанина

ВСК Рады по расследованию нападений на активистов пригласила Венедиктову и Баканова на заседание в четверг

Депутаты собрали 150 голосов для инициирования голосования банковского закона по спецпроцедуре – нардеп Кравчук

Милитаризация Черного и Азовского морей будет одним из приоритетов председательства Украины в Форуме по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ - Кулеба

Президент Грузии считает недопустимой кандидатуру Саакашвили на пост вице-премьера Украины

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА