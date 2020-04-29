Депутаты настаивают на временном статусе назначенных во время карантина руководителей и продлении льгот для ФЛП — законопроект

Народные депутаты настаивают на временном статусе назначенных во время карантина руководителей ведомств и продлении льгот для физлиц-предпринимателей, свидетельствует поданный группой депутатов законопроект №3329-2.

"Законодательную норму, которая позволяет на время карантина назначать руководителей на госдолжности по упрощенной процедуре, правительство прописало в постановлении так, что после карантина можно будет не проводить конкурс. Депутаты с разных фракций и групп решили на эту ситуацию среагировать и подали законопроект №3329-2", - сообщил агентству "Интерфакс-Украина" один из авторов документа, народный депутат Ярослав Железняк ("Голос").

Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики на заседании в среду рекомендовал принять этот законопроект за основу и в целом.

Законопроект, текст которого на данный момент на парламентском сайте отсутствует, предлагает освободить на время карантина от налога на доходы физлиц и военного сбора зарплаты медиков и сотрудников, которые борются с COVID-19, продлить до конца карантина ранее введенные налоговые льготы для ФЛП - об уплате ЕСВ для себя, а также уточняет законодательную норму о временном назначении руководителей по упрощенной процедуре на этот период.

"Предлагается установить, что если человек назначен на время карантина по упрощенной процедуре, то на протяжении двух недель после окончания карантина на эту должность должен быть объявлен конкурс. И назначенный человек во время проведения конкурса может оставаться на должности один месяц", - пояснил Железняк.

"Минфин обратился к некоторым членам нашего комитета (справедливо будет уточнить, что они не до конца разобрались в этом процессе) и пытался "протащить" точно такой же законопроект, только без нормы об одном месяце. Сегодня, по моим данным, Офис президента, представители правительства и некоторые представители коалиции пытались завалить наш законопроект или "протащить" альтернативный №3329-1. Но комитет с приоритетом в несколько голосов "пережал" эту ситуацию и рекомендовал принять №3329-2 в целом", - отметил Железняк.