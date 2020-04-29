Конференция "нормандского формата" в четверг обсудит итоги парижского саммита и COVID-19, сообщают в Берлине

Главы МИД стран "нормандского формата" во второй половине дня в четверг, как и планировалось ранее, обсудят итоги саммита в Париже и COVID-19, сообщил журналистам официальный представитель МИД ФРГ Райнер Бройль.

"Завтра во второй половине дня состоится уже объявленная министром Маасом (ИФ - глава МИД ФРГ Хайко Маас) встреча министров стран "нормандского формата" в виде видеоконференции. Во встрече помимо глав МИД Франции, России и Украины примет участие спецпосланник ОБСЕ посол Хайди Грау", - сказал Бройль журналистам в среду, отвечая на вопрос "Интерфакса".

По его словам, "прежде всего речь пойдет о последовательной реализации итогов встречи в Париже в рамках Трехсторонней контактной группы", но также и о ситуации с пандемией коронавируса, от которой страдает в том числе и восток Украины.

В конце встречи запланировано заявление Мааса для журналистов.