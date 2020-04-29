Политика

14:48 29.04.2020

Кабмин выделил из Фонда борьбы с коронавирусом 1,6 млрд грн на выплату помощи на детей для ФЛП - нардеп

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Кабмин выделил из Фонда борьбы с коронавирусом 1,6 млрд грн на выплату помощи на детей для ФЛП - нардеп

Кабинет министров Украины выделил из Фонда борьбы с коронавирусом 1,655 млрд грн на выплату помощи на детей для физических лиц-предпринимателей, сообщил народный депутат Верховной Рады от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.

Согласно сообщению Гончаренко в Телеграм-канале, правительство выделил Министерству социальной политики 1 655 117, 73 тыс. грн. из Фонда борьбы с коронавирусом для оказания помощи на детей физическим лицам-предпринимателям, которые избрали упрощенную систему налогообложения и относятся к первой и второй группы плательщиков единого налога.

Как сообщалось, 22 апреля Кабмин на период карантина ввел выплату помощи на детей для физических лиц-предпринимателей.

Выплата будет предоставляться на каждого ребенка до достижения 10-летнего возраста в размере прожиточного минимума, установленного на детей соответствующих возрастных групп по состоянию на 1 января 200 года.

Теги: #коронавирус #гончаренко #флп #кабмин
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