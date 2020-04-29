Депутаты собрали 150 голосов для инициирования голосования банковского закона по спецпроцедуре – нардеп Кравчук

Народные депутаты собрали необходимые 150 голосов для инициирования внеочередного заседания Верховной Рады, на котором рассмотрят по специальной процедуре законопроект №2571-д "Об усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности", заявил заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Завтра состоится внеочередное заседание Верховной Рады. Необходимые 150 подписей народных депутатов, чтобы инициировать его, собраны. И второе: так называемый "банковский закон" готовится к рассмотрению по специальной процедуре. Необходимые 150 подписей для инициирования процедуры тоже есть. Завтра должны проголосовать большинством голосов за ее применение", - написала Кравчук в среду на своей странице в Facebook.