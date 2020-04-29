Политика

13:42 29.04.2020

Депутаты собрали 150 голосов для инициирования голосования банковского закона по спецпроцедуре – нардеп Кравчук

1 мин читать
Депутаты собрали 150 голосов для инициирования голосования банковского закона по спецпроцедуре – нардеп Кравчук

Народные депутаты собрали необходимые 150 голосов для инициирования внеочередного заседания Верховной Рады, на котором рассмотрят по специальной процедуре законопроект №2571-д "Об усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности", заявил заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Завтра состоится внеочередное заседание Верховной Рады. Необходимые 150 подписей народных депутатов, чтобы инициировать его, собраны. И второе: так называемый "банковский закон" готовится к рассмотрению по специальной процедуре. Необходимые 150 подписей для инициирования процедуры тоже есть. Завтра должны проголосовать большинством голосов за ее применение", - написала Кравчук в среду на своей странице в Facebook.

Теги: #законопроект #банки #рада #кравчук
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:20 29.04.2020
Официальный отказ секретаря финкомитета Рады Палицы подписать банковский законопроект отсутствует - глава комитета

Официальный отказ секретаря финкомитета Рады Палицы подписать банковский законопроект отсутствует - глава комитета

18:50 27.04.2020
В Раде зарегистрирован законопроект о снижении ставок акциза при ввозе б/у авто

В Раде зарегистрирован законопроект о снижении ставок акциза при ввозе б/у авто

17:49 27.04.2020
ВСК Рады по расследованию взрывов на военных складах в 2014- 2018гг выявила факты попыток манипуляции результатов следствия – Арахамия

ВСК Рады по расследованию взрывов на военных складах в 2014- 2018гг выявила факты попыток манипуляции результатов следствия – Арахамия

15:46 27.04.2020
Зеленский уверен, что необходимый для программы МВФ банковский законопроект будет проголосован - разговор с Макроном

Зеленский уверен, что необходимый для программы МВФ банковский законопроект будет проголосован - разговор с Макроном

15:20 27.04.2020
Необходимый для программы МВФ банковский законопроект Рада может рассмотреть на протяжении недели-двух - глава финкомитета

Необходимый для программы МВФ банковский законопроект Рада может рассмотреть на протяжении недели-двух - глава финкомитета

14:20 27.04.2020
Рада готовится к проведению внеочередного заседания в четверг - замглавы фракции "Слуга народа"

Рада готовится к проведению внеочередного заседания в четверг - замглавы фракции "Слуга народа"

13:11 27.04.2020
Профильный комитет рекомендовал Раде принять во 2-м чтении банковский законопроект

Профильный комитет рекомендовал Раде принять во 2-м чтении банковский законопроект

19:38 25.04.2020
Депутат Вениславский предлагает закрепить возможность вносить в отдельную статью или пункт законопроекта не более одного предложения или поправки

Депутат Вениславский предлагает закрепить возможность вносить в отдельную статью или пункт законопроекта не более одного предложения или поправки

17:12 24.04.2020
Фракция "Слуга народа" разделилась поровну в вопросе назначения Саакашвили на пост вице-премьера - Кравчук

Фракция "Слуга народа" разделилась поровну в вопросе назначения Саакашвили на пост вице-премьера - Кравчук

18:19 23.04.2020
Профильный комитет Рады рассмотрел 94% правок к банковскому законопроекту - Железняк

Профильный комитет Рады рассмотрел 94% правок к банковскому законопроекту - Железняк

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Милитаризация Черного и Азовского морей будет одним из приоритетов председательства Украины в Форуме по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ - Кулеба

Президент Грузии считает недопустимой кандидатуру Саакашвили на пост вице-премьера Украины

В ОБСЕ подтвердили, что следующее заседание ТКГ состоится 13-14 мая

Кабмин не подаст на этой неделе в Раду кандидатуру Саакашвили на пост вице-премьера - источник

Зеленский подписал закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения

ПОСЛЕДНЕЕ

Милитаризация Черного и Азовского морей будет одним из приоритетов председательства Украины в Форуме по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ - Кулеба

Президент Грузии считает недопустимой кандидатуру Саакашвили на пост вице-премьера Украины

В США зарегистрировано более 1 млн случаев Covid-19, так как американские тесты самые лучшие

Хилари Клинтон официально поддержала кандидатуру Байдена в президенты

В ОБСЕ подтвердили, что следующее заседание ТКГ состоится 13-14 мая

В первых числах мая Кабинет министров Украины планирует утвердить постановление о выходе из карантина

Комитет Рады поддержит наработки Минздрава и НСЗУ по урегулированию ситуации, возникшей из-за имплементации реформ - Радуцкий

Никакие представления от премьера по кандидатуре Саакашвили не регистрировались – Мокан

Согласование списков для дальнейшего взаимного освобождения продолжается, усложняется недопуском МККК к пленным на оккупированных территориях – Ермак

Послы стран G7 обсудили с Венедиктовой важность продолжения реформ для укрепления верховенства права в Украине

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА