Политика

13:10 29.04.2020

Милитаризация Черного и Азовского морей будет одним из приоритетов председательства Украины в Форуме по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ - Кулеба

2 мин читать
Милитаризация Черного и Азовского морей будет одним из приоритетов председательства Украины в Форуме по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ - Кулеба

Продолжающаяся милитаризация региона Черного и Азовского морей и препятствование свободе международного судоходства будет одним из приоритетов председательства Украины на Форуме по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ (ФСОБ), сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Мы попытались составить хорошо сбалансированную и дальновидную повестку дня. Я должен начать с тяжелой ситуации с безопасностью в регионе Черного и Азовского морей, которая отмечена продолжающейся милитаризацией и препятствием свободе международного судоходства. Мы должны начать исчерпывающую дискуссию по этой теме в ФСОБ. Высокопоставленные чиновники и спикеры из научных кругов должны представить свои точки зрения, анализируя последствия этих событий на более широкий регион, и возможные шаги, которые мы можем предпринять, чтобы остановить их", - сказал Кулеба, выступая в ходе онлайн-сессии по случаю начала председательства Украины в Форуме в среду.

Также министр подчеркнул, что политические и военные аспекты конфликта на Донбассе должны оставаться в центре внимания Форума.

"6 лет назад страны-члены ОБСЕ нашли в себе мужество отправить сотни своих граждан в качестве международных гражданских наблюдателей в зону конфликта, чтобы работать в очень опасной и непредсказуемой обстановке в плане безопасности... Мы продолжаем ценить взнос всех гражданских наблюдателей, работающих в пострадавших от конфликта районах", - подчеркнул он.

Кулеба отметил, что также приоритетом председательства Украины является тема глобальной пандемии коронавируса, ее влияние на вооруженные силы и их роль в помощи правительствам в борьбе с этой угрозой.

"Украина планирует обратить особое внимание на тему гибридных угроз и их возможную взаимосвязь с современными боевыми действиями. Эти угрозы влияют на большинство стран-членов", - пояснил министр.

Кроме того, он добавил, что будет вестись диалог по безопасности, посвященный деятельности и регуляции частный военных компаний. Кулеба обратил внимание на то, что Форум должен обратить особое внимание на военные учения, особенно происходящие возле границ. Также приоритеты председательства Украины включают акцент на теме стрелкового оружия и легких вооружений и запасов обычных боеприпасов.

"Кроме того, мы бы хотели обратить внимание стран-членов на тему противоминной деятельности и роль ОБСЕ в помощи стран-членов в этой сфере. Эта тема особенно актуальна из-за тяжелой гуманитарной ситуации в или вокруг некоторых районов оккупированных Донецкой и Луганской областей Украины", - добавил глава МИД.

Как сообщалось, 20 апреля Украина начала председательствовать в ФСОБ ОБСЕ, переняв эстафету у Турции. Украина - первая страна, которая будет председательствовать в Форуме онлайн в связи с пандемией Covid-19. Как сообщает ОБСЕ, председательство в Форуме по сотрудничеству в области безопасности меняется три раза в год и длится четыре месяца.

Теги: #милитаризация #море #кулеба #обсе #мид
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:51 29.04.2020
Глава МИД Украины и генсек ОБСЕ договорились вместе посетить Донбасс

Глава МИД Украины и генсек ОБСЕ договорились вместе посетить Донбасс

23:05 28.04.2020
В ОБСЕ подтвердили, что следующее заседание ТКГ состоится 13-14 мая

В ОБСЕ подтвердили, что следующее заседание ТКГ состоится 13-14 мая

10:43 28.04.2020
Украинские дипломаты собрали 1,7 млн грн для помощи военным медикам - Кулеба

Украинские дипломаты собрали 1,7 млн грн для помощи военным медикам - Кулеба

10:25 28.04.2020
Встречи глав МИД "нормандской четверки" должны быть регулярными - Кулеба

Встречи глав МИД "нормандской четверки" должны быть регулярными - Кулеба

09:36 28.04.2020
Видеоконцеренция глав МИД в "нормандском формате" состоится в четверг - Кулеба

Видеоконцеренция глав МИД в "нормандском формате" состоится в четверг - Кулеба

12:44 27.04.2020
Украина настаивает на возвращении "черных ящиков" сбитого в Иране самолета МАУ - Кулеба

Украина настаивает на возвращении "черных ящиков" сбитого в Иране самолета МАУ - Кулеба

10:44 26.04.2020
Украина прилагает максимум усилий для превращения зоны отчуждения в безопасную территорию - МИД

Украина прилагает максимум усилий для превращения зоны отчуждения в безопасную территорию - МИД

14:47 24.04.2020
Кулеба: Я хочу, чтобы Украина развивалась как европейская демократия с сильными трансатлантическими связями и глубокими отношениями с Азией

Кулеба: Я хочу, чтобы Украина развивалась как европейская демократия с сильными трансатлантическими связями и глубокими отношениями с Азией

14:35 24.04.2020
Конференция по вопросам реформ в Украине, запланированная на июль в Литве, будет перенесена - Кулеба

Конференция по вопросам реформ в Украине, запланированная на июль в Литве, будет перенесена - Кулеба

13:57 24.04.2020
Кулеба выступит по случаю официального открытия председательства Украины в Форуме по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ

Кулеба выступит по случаю официального открытия председательства Украины в Форуме по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Депутаты собрали 150 голосов для инициирования голосования банковского закона по спецпроцедуре – нардеп Кравчук

Президент Грузии считает недопустимой кандидатуру Саакашвили на пост вице-премьера Украины

В ОБСЕ подтвердили, что следующее заседание ТКГ состоится 13-14 мая

Кабмин не подаст на этой неделе в Раду кандидатуру Саакашвили на пост вице-премьера - источник

Зеленский подписал закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения

ПОСЛЕДНЕЕ

Депутаты собрали 150 голосов для инициирования голосования банковского закона по спецпроцедуре – нардеп Кравчук

Президент Грузии считает недопустимой кандидатуру Саакашвили на пост вице-премьера Украины

В США зарегистрировано более 1 млн случаев Covid-19, так как американские тесты самые лучшие

Хилари Клинтон официально поддержала кандидатуру Байдена в президенты

В первых числах мая Кабинет министров Украины планирует утвердить постановление о выходе из карантина

Комитет Рады поддержит наработки Минздрава и НСЗУ по урегулированию ситуации, возникшей из-за имплементации реформ - Радуцкий

Никакие представления от премьера по кандидатуре Саакашвили не регистрировались – Мокан

Согласование списков для дальнейшего взаимного освобождения продолжается, усложняется недопуском МККК к пленным на оккупированных территориях – Ермак

Послы стран G7 обсудили с Венедиктовой важность продолжения реформ для укрепления верховенства права в Украине

"Батькивщина" в кратчайшие сроки обжалует в КС закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА