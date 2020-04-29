Милитаризация Черного и Азовского морей будет одним из приоритетов председательства Украины в Форуме по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ - Кулеба

Продолжающаяся милитаризация региона Черного и Азовского морей и препятствование свободе международного судоходства будет одним из приоритетов председательства Украины на Форуме по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ (ФСОБ), сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Мы попытались составить хорошо сбалансированную и дальновидную повестку дня. Я должен начать с тяжелой ситуации с безопасностью в регионе Черного и Азовского морей, которая отмечена продолжающейся милитаризацией и препятствием свободе международного судоходства. Мы должны начать исчерпывающую дискуссию по этой теме в ФСОБ. Высокопоставленные чиновники и спикеры из научных кругов должны представить свои точки зрения, анализируя последствия этих событий на более широкий регион, и возможные шаги, которые мы можем предпринять, чтобы остановить их", - сказал Кулеба, выступая в ходе онлайн-сессии по случаю начала председательства Украины в Форуме в среду.

Также министр подчеркнул, что политические и военные аспекты конфликта на Донбассе должны оставаться в центре внимания Форума.

"6 лет назад страны-члены ОБСЕ нашли в себе мужество отправить сотни своих граждан в качестве международных гражданских наблюдателей в зону конфликта, чтобы работать в очень опасной и непредсказуемой обстановке в плане безопасности... Мы продолжаем ценить взнос всех гражданских наблюдателей, работающих в пострадавших от конфликта районах", - подчеркнул он.

Кулеба отметил, что также приоритетом председательства Украины является тема глобальной пандемии коронавируса, ее влияние на вооруженные силы и их роль в помощи правительствам в борьбе с этой угрозой.

"Украина планирует обратить особое внимание на тему гибридных угроз и их возможную взаимосвязь с современными боевыми действиями. Эти угрозы влияют на большинство стран-членов", - пояснил министр.

Кроме того, он добавил, что будет вестись диалог по безопасности, посвященный деятельности и регуляции частный военных компаний. Кулеба обратил внимание на то, что Форум должен обратить особое внимание на военные учения, особенно происходящие возле границ. Также приоритеты председательства Украины включают акцент на теме стрелкового оружия и легких вооружений и запасов обычных боеприпасов.

"Кроме того, мы бы хотели обратить внимание стран-членов на тему противоминной деятельности и роль ОБСЕ в помощи стран-членов в этой сфере. Эта тема особенно актуальна из-за тяжелой гуманитарной ситуации в или вокруг некоторых районов оккупированных Донецкой и Луганской областей Украины", - добавил глава МИД.

Как сообщалось, 20 апреля Украина начала председательствовать в ФСОБ ОБСЕ, переняв эстафету у Турции. Украина - первая страна, которая будет председательствовать в Форуме онлайн в связи с пандемией Covid-19. Как сообщает ОБСЕ, председательство в Форуме по сотрудничеству в области безопасности меняется три раза в год и длится четыре месяца.