Президент Грузии считает недопустимой кандидатуру Саакашвили на пост вице-премьера Украины

Возможность назначения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на пост вице-премьера Украины вызывает тревогу нынешнего грузинского президента Саломе Зурабишвили.

"Как глава Грузии, я отлично понимаю недопустимость вмешательства в дела другого государства. Вместе с тем также недопустим и непонятен выбор на государственный пост человека, преступные действия которого фигурируют не только в постановлениях грузинского суда, но и вердикте Европейского суда по права человека", - говорится в заявлении Зурабишвили, опубликованном на официальном сайте президента.

Ранее Саакашвили заявил в соцсети, что получил предложение стать вице-премьером по реформам в правительстве Украины.