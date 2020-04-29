Политика

09:39 29.04.2020

Президент Грузии считает недопустимой кандидатуру Саакашвили на пост вице-премьера Украины

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Президент Грузии считает недопустимой кандидатуру Саакашвили на пост вице-премьера Украины

Возможность назначения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на пост вице-премьера Украины вызывает тревогу нынешнего грузинского президента Саломе Зурабишвили.

"Как глава Грузии, я отлично понимаю недопустимость вмешательства в дела другого государства. Вместе с тем также недопустим и непонятен выбор на государственный пост человека, преступные действия которого фигурируют не только в постановлениях грузинского суда, но и вердикте Европейского суда по права человека", - говорится в заявлении Зурабишвили, опубликованном на официальном сайте президента.

Ранее Саакашвили заявил в соцсети, что получил предложение стать вице-премьером по реформам в правительстве Украины.

Теги: #зурабишвили #грузия #саакашвили
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