Политика

23:05 28.04.2020

В ОБСЕ подтвердили, что следующее заседание ТКГ состоится 13-14 мая

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В ОБСЕ подтвердили, что следующее заседание ТКГ состоится 13-14 мая

В ОБСЕ подтвердили, что следующее заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, которая в последнее время из-за пандемии коронавируса встречалась в режиме видеоконференции, ожидается 13-14 мая.

"Мы получили информацию из офиса посла Хайди Грау (спецпредставителя председателя  ОБСЕ в Украине и ТКГ – ИФ) о том, что следующее заседание ТКГ состоится 13-14 мая. Условия встречи еще предстоит определить в зависимости от развития ситуации с Covid-19", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе ОБСЕ.

27 апреля информированный источник сообщил агентству, что следующее заседание ТКГ ожидается 14 мая.

Заседания ТКГ в связи с коронавирусом проходили в режиме видеосвязи 26 марта, 8 апреля, 22 апреля.

На заседании 8 апреля украинская сторона инициировала проведение переговорного процесса в ТКГ непрерывно, в режиме видеоконференции. На том же заседании была достигнута договоренность об очередном этапе взаимного освобождения удерживаемых лиц на Донбассе до православной Пасхи, который состоялся 16 апреля.

Теги: #ткг #обсе #украина #заседание
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