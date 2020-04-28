Политика

22:37 28.04.2020

В первых числах мая Кабинет министров Украины планирует утвердить постановление о выходе из карантина

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В первых числах мая Кабинет министров Украины планирует утвердить постановление о выходе из карантина

 Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что с начала мая Кабинет министров планирует утвердить постановление о первых этапах выхода из карантина, сообщает пресс-служба Кабмина.

"Пока мы идем к пику, который по расчетам Национальной академии наук ожидается с 3 по 8 мая. Однако у правительства есть план послаблений. И мы утвердим, как будут внедрены первые этапы, чтобы и бизнес, и граждане имели возможность подготовиться к этому заранее", - сказал Шмыгаль во время заседания Совета по вопросам экономического развития Украины во вторник.

Теги: #карантин #постановление #украина #кабмин
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