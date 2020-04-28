Комитет Рады поддержит наработки Минздрава и НСЗУ по урегулированию ситуации, возникшей из-за имплементации реформ - Радуцкий

Профильный комитет Верховной Рады поддержит законодательные инициативы по решению проблем, возникших после изменения механизма финансирования учреждений здравоохранения, в том числе, в части бюджетных изменений, отмечает глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медстрахованию Михаил Радуцкий.

"Мы вмешиваемся в ситуацию, которая возникла с имплементацией второго этапа реформы… Мы предупреждали Национальную службу здоровья, указывали, что есть просчеты, которые касаются именно противотуберкулезной, психиатрической, патологоанатомический служб, также не решен вопрос с врачами-интернами", - сказал Радуцкий во вторник в эфире телеканала "Украина 24".

Также Радуцкий добавил, что есть и проблемы с системой «электронное здоровье», из-за чего врачи вынуждены частично заполнять документы от руки.

По его словам, сейчас разрабатываются пути решения сложившейся проблемы. «Мы можем поддержать законодательно те наработки, которые сейчас делает Министерство здравоохранения вместе с Национальной службой здоровья. Мы поддержим, разработаем те изменения в законодательство Украины, которые позволят НСЗУ выйти из этой ситуации», - сказал он.

«Что касается изменений в бюджет, чтобы выровнять ситуацию с психиатрической и противотуберкулезной помощью, мы будем принимать их на комитете, как только НСЗУ и Минздрав подготовят их», - подчеркнул глава комитета.