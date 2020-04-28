Политика

17:56 28.04.2020

Никакие представления от премьера по кандидатуре Саакашвили не регистрировались – Мокан

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Никакие представления от премьера по кандидатуре Саакашвили не регистрировались – Мокан

В Верховной Раде не регистрировались представления премьер-министра Дениса Шмыгаля о назначении экс-президента Грузии, экс-главы Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили на какую-либо должность в украинском правительстве, сообщил народный депутат фракции "Слуга народа", представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.

"Процедура достаточно простая и понятная. Для того, чтобы Верховная Рада рассматривала ту или иную кандидатуру на должность, нужно, во-первых, чтобы должность такая существовала в Кабмине, во-вторых – представление премьер-министра Украины. По состоянию на сегодня никаких представлений премьер-министра относительно кандидатуры Саакашвили зарегистрировано в Верховной Раде не было", - сказал Мокан в эфире телеканала "Наш" во вторник.

При этом, комментируя появившуюся в СМИ информацию о якобы отзыве соответствующего представления Кабмина, он отметил: "Нельзя отозвать то, что не было зарегистрировано и чего не было, Соответственно… Кабмин не отзывал Саакашвили на эту должность".

"Второй момент – то, что по состоянию на сегодня никаких других решений относительно Саакашвили на уровне Кабинета министров не принималось. И третий пункт – это, что на четверг предварительно запланировано внеочередное заседание Верховной Рады Украины, сейчас идет сбор подписей со стороны народных депутатов относительно инициирования такого заседания. Так вот по состоянию на сейчас, опять таки, в повестке дня, предлагаемой для рассмотрения, нет кадрового вопроса, в частности, по Саакашвили", - рассказал парламентарий.

На вопрос о возможном назначении Саакашвили на должность советника главы Украинского государства, Мокан отметил, что за последние дни слышал "как минимум четыре позиции, на которых теоретически кто-то видит Михеила Саакашвили – это касалось и исполнительной ветви власти, и Офиса президента, и советников", но ему информация о соответствующих назначениях не известна.

"Относительно перспективы назначения его в Кабмин, у нас было предметное обсуждение на заседании фракции и встреча с самим Саакашвили, она была достаточно продолжительной… Так вот по состоянию на тот момент, как встреча закончилась, голоса во фракции ("Слуга народа" – ИФ) разделились и я думаю, что фракция на данном этапе не единогласна в плане перспективы назначения Саакашвили на должность вице-премьера в Кабмин", - рассказал депутат.

При этом в случае вынесения этого вопроса в зал сам Мокан намерен воздержаться при голосовании

Теги: #верховная_рада #саакашвили
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